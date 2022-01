Τοπικά Νέα

"Ελπίδα" - Οινόη: Με λεωφορείο στην Αθήνα οι επιβάτες του τρένου (βίντεο)

Η "Οδύσσεια" που έζησαν οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας λόγω τον προβλημάτων από την κακοκαιρία "Ελπίδα".

Μετά απο περίπου 20 ώρες μπήκε ένα σχετικό "τέλος" στην ταλαιπωρία των επιβατών του τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη και ήταν σταματημένο στην Οινόη.

Οι επιβάτες λόγω της κακοκαιρίας "Ελπίδα" που "έπνιξε" στο χιόνι πολλές περιοχές της χώρας, έμειναν από τις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας μέχρι να απομακρυνθεί ο τεράστιος όγκος χιονιού.

Έτσι λοιπόν οι επιβάτες, θα μεταφερθούν με λεωφορεία στην Αθήνα και μόλις ανοίξει και πάλι το δρομολόγιο για Θεσσαλονίκη τότε θα μπορέσουν να ξαναξεκινήσουν για τον τελικό προορισμό του δρομολογίου, τη Θεσσαλονίκη.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών

«Από το πρωί επιχείρηση και ο κόσμος/επιβάτες τρένων που είχαν ατύχημα στην Οινόη έχει μπει μέσα σε λεωφορεία που θα τους γυρίσουν στην Αθήνα. Καθόλη τη διάρκεια της νύχτας δεν ήταν εκτεθειμένοι, ενώ τους προσφέρθηκε φαγητό και κάθε δυνατή υποστήριξη στις συνθήκες που επικρατούσαν».

Πηγή: grtimes





