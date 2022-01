Πολιτική

“Ελπίδα”: Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με σκληρά λόγια μίλησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις για αποζημίωση των εγκλωβισμένων οδηγών.

Πυρά από την αξιωματική αντιπολίτευση δέχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ανακοίνωση πως θα δωθούν 2000 ευρώ για όσους εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό, λόγο της κακοκαιρίας "Ελπίδα".

Συγκεκριμένα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για κυβέρνηση και πρωθυπουργό πως είναι κατώτεροι των περιστάσεων και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας πως είναι ο «ο βασικός υπεύθυνος του χάους και ήταν απών»

Χαρακτηριστικά για κυβέρνηση και πρωθυπουργό «κατώτερους των περιστάσεων» κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας ότι «μια γνωστή εδώ και πολλές ημέρες κακοκαιρία βρήκε για άλλη μια φορά το επιτελικό κράτος ανοργάνωτο, απροετοίμαστο, ασυντόνιστο».

Ο κ. Τσίπρας κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι απουσιάζει παρότι είναι «ο βασικός υπεύθυνος του χάους» και τους υπουργούς ότι ρίχνουν την ευθύνη οπουδήποτε αλλού.

Ειδικότερα, σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει ότι κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας «έκλεισαν στο πρώτο χιόνι και δεν άνοιξαν ποτέ» και ότι η Αττική Οδός «μετατράπηκε σε παγίδα εγκλωβισμού χιλιάδων αυτοκινήτων, γιατί κανείς δεν σκέφτηκε να απαγορεύσει την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων που ακινητοποιήθηκαν και έκλεισαν τον δρόμο». Επίσης, τονίζει πως «διακόσιοι επιβάτες τρένου, μεταξύ των οποίων και τραυματίες από σύγκρουση, έμειναν για ώρες αβοήθητοι στο κρύο» και «χιλιάδες νοικοκυριά ξημερώθηκαν χωρίς ρεύμα και θέρμανση».

«Ένα εικοσιτετράωρο χάους για τη χώρα και ταλαιπωρίας για τους πολίτες της και ο κ. Μητσοτάκης, ο βασικός υπεύθυνος του χάους, απών», σχολιάζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Λες και βρίσκεται αλλού, λες και κυβερνά άλλη χώρα. Μόνο οι υπουργοί του παίρνουν σβάρνα τα κανάλια για να ρίξουν την ευθύνη οπουδήποτε αλλού», προσθέτει.

Κατόπιν αυτών, ο κ. Τσίπρας μιλά για κυβέρνηση και πρωθυπουργό κατώτερους των περιστάσεων και επισημαίνει πως «δεν μας αξίζει αυτή η συμπεριφορά. Δεν μας αξίζει αυτή η γενικευμένη ανασφάλεια που γεννά η παραμονή τους στην εξουσία». «Όσο γρηγορότερα παραιτηθούν, όσο γρηγορότερα φύγουν, τόσο το καλύτερο για τον τόπο», καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Κουτσούμπας: "Καμιά δικαιολογία δεν μπορεί να ξεπλύνει την κυβέρνηση"

«Καμιά δικαιολογία δεν μπορεί να ξεπλύνει την κυβέρνηση και το περίφημο "επιτελικό κράτος" από τις τεράστιες ευθύνες τους, που άφησαν στο έλεος μιας αναμενόμενης χιονόπτωσης τους κατοίκους ολόκληρων περιοχών, ιδιαίτερα της Αττικής.

Καμιά δικαιολογία δεν υπάρχει για τους χιλιάδες εγκλωβισμένους οδηγούς επί ώρες στην Αττική Οδό και σε άλλους οδικούς άξονες, για τα νοικοκυριά που παραμένουν ακόμη και τώρα χωρίς ρεύμα και θέρμανση, για τους απροστάτευτους εργαζόμενους, για την παράλυση των μέσων μεταφοράς.

Αυτός ο εφιάλτης είναι κάτι παραπάνω από κυβερνητική ολιγωρία κι αδιαφορία. Είναι η ίδια η εγκληματική πολιτική που συντηρεί τις τεράστιες ελλείψεις στον τομέα της πολιτικής προστασίας και του κρατικού σχεδιασμού, που θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες γιατί τις θεωρεί "ανεπίτρεπτο κόστος"», υπογράμμισε σε δήλωσή του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Μπροστά τους κατέρρευσε με πάταγο για άλλη μια φορά το αστικό κράτος, κατά τ' άλλα ταχύτατο και ικανότατο, όταν πρόκειται για τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων, όμως γυμνό από μέσα, υποδομές και προσωπικό, ανίκανο και χωρίς σχέδιο, όταν πρέπει να προστατέψει το λαό. Η μόνη τελικά "προστασία" του κράτους περιορίζεται στο κυβερνητικό δόγμα της "ατομικής ευθύνης", που τη μια λέει "φύγετε για να σωθείτε" και την άλλη "μείνετε στα σπίτια για να σωθείτε". Ντροπή!» ανέφερε στη συνέχεια κα πρόσθεσε:

«Η πολύωρη ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών στην χρυσοπληρωμένη "Αττική οδό", ξεμπροστιάζει εκείνους που έχουν κάνει σημαία τους την επιχειρηματική δράση, η οποία όμως ούτε θέλει ούτε μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος των λαϊκών αναγκών. Σήμερα προβάλλει από παντού η απαίτηση οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, οι εθνικές οδοί να είναι λαϊκή περιουσία χωρίς διόδια και χαράτσια, με σύγχρονα μέσα κι υποδομές».

«Εδώ και τώρα, και χωρίς άλλη καθυστέρηση να αποκατασταθούν τα προβλήματα σε όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί. Κυβέρνηση, αρμόδιοι φορείς, Περιφέρειες και Δήμοι, να εξασφαλίσουν όλα τα μέσα για τον καθαρισμό των δρόμων, να λειτουργήσουν κανονικά τα μέσα μεταφοράς, να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση σε νοσοκομεία. Εδώ και τώρα με αίσθημα αλληλεγγύης να μη μείνει κανείς μόνος, κανείς απροστάτευτος!» κατέληξε στη δήλωση του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: νεαρός σκότωσε τον πατέρα του

Σιλβέστερ Τσολάνι: Νεκρός ο χρυσός Ολυμπιονίδης του Σίδνεϊ

Επίθεση με γκαζάκια σε πολυκατοικία στους Αμπελόκηπους