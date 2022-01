Οικονομία

Αττική Οδός: Οδηγίες για παραλαβή ακινητοποιημένων οχημάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις εξόδους και τους δρόμους από τους για την απομάκρυνση των ακινητοποιημένων οχημάτων στην Αττική Οδό.

Η Αττική Οδός σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

Οι οδηγοί των οποίων τα οχήματα έχουν παραμείνει στα παρακάτω τμήματα της Αττικής Οδού, μπορούν κατόπιν συνεννόησης με την Πυροσβεστική στο τηλέφωνο 199 να έλθουν να παραλάβουν τα οχήματά τους:

1. Από Λ. Κηφισίας έως τη σήραγγα Βριλησσίων στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Μπορούν να βγουν στην Περιφερειακή Υμηττού και από εκεί στη Λ. Κατεχάκη προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.

2. Στη διαδρομή από τη Λεωφόρο Κατεχάκη μέσω της Περιφερειακής Υμηττού στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο και στην κατεύθυνση προς Ραφήνα-Πικέρμι στην έξοδο Υ8.

3. Από τα διόδια Παλλήνης έως τη Λεωφόρο Κατεχάκη (και προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία).

4. Από τα διόδια Παιανίας έως την Κάντζα στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Παραμένουν κλειστά και επιχειρείται εκχιονισμός και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στα τμήματα:

1. Στο τμήμα από Βριλήσσια μέχρι Ανθούσα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

2.Στο τμήμα από την Κάντζα έως τη Λεωφόρο Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

3. Στο τμήμα του Δυτικού κλάδου της Περιφερειακής Υμηττού από τη σήραγγα Κοντόπευκου μέχρι τη Σήραγγα Βριλησσίων.

Καλούνται οι οδηγοί που παραμένουν στα οχήματά τους να επικοινωνούν με το Κέντρο Κυκλοφορίας της Αττικής Οδού στο τετραψήφιο 1024.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: νεαρός σκότωσε τον πατέρα του

Σιλβέστερ Τσολάνι: Νεκρός ο χρυσός Ολυμπιονίδης του Σίδνεϊ

Επίθεση με γκαζάκια σε πολυκατοικία στους Αμπελόκηπους