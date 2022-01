Πολιτική

Kώστας Καραμανλής για Αττική Οδό: θα επιβληθούν κυρώσεις

Ο Υπουργός Μεταφορών για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό.

Με εντολή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή, συγκροτήθηκε Επιτροπή Διερεύνησης για την ανεπίτρεπτη κατάσταση στην Αττική Οδό.

Όπως αναφέρεται από το υπουργείο, «το νομικό πλαίσιο για την απόδοση ευθυνών στους παραχωρησιούχους όταν κλείνουν οι αυτοκινητόδρομοι, θεσπίστηκε από την παρούσα κυβέρνηση το 2020, για να μπει ένα τέλος στο φαινόμενο να δημιουργούνται προβλήματα στο οδικό δίκτυο και μετά να μην επιβάλλονται κυρώσεις σε κανέναν.

Πλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 4663/2020 (ΦΕΚ Α’ 30) προβλέπεται ότι αν διακοπεί η κυκλοφορία σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών φαινομένων, επιβάλλονται κυρώσεις σε φορείς επιφορτισμένους με τη λειτουργία ή/και τη συντήρηση του εν λόγω δικτύου, εφόσον ενέργεια ή παράλειψή τους συνετέλεσε στη διακοπή κυκλοφορίας.

Έτσι, όπως προβλέπει ο νόμος, η Επιτροπή διερευνά άμεσα τις ευθύνες του Παραχωρησιούχου ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. αλλά και του Λειτουργού ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., ώστε να εισηγηθεί στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών την επιβολή των αυστηρών κυρώσεων που προβλέπονται».

Ξεκαθαρίζεται επιπλέον πως, «οι κυρώσεις αυτές είναι ανεξάρτητες της αποζημίωσης που θα δώσει η εταιρεία στους οδηγούς των εγκλωβισμένων οχημάτων, όπως απαίτησε ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η τεράστια ταλαιπωρία χιλιάδων συμπολιτών μας, επιτάσσει να αποδοθούν ευθύνες και να επιβληθούν κυρώσεις. Και αυτό θα γίνει», τονίζει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ Κώστας Καραμανλής».

