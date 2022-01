Κοινωνία

“Ελπίδα” - Δρομολόγια πλοίων: Κανονικά από Πειραιά και Λαύριο

Ποιες γραμμές παραμένουν κλειστές και δεν πραγματοποιούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Κανονικά πραγματοποιούνται από το μεσημέρι τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου, μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι της Ραφήνας, ενώ τα δρομολόγια των πλοίων για τον Αργοσαρωνικό εκτελούνται μόνο με πλοία κλειστού τύπου.

Κλειστές είναι επίσης οι γραμμές Αγ.Μαρίνα Νέα Στύρα και Κεραμωτή Λιμένα Θάσου.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για να ενημερώνονται για αλλαγές η τροποποποιήσεις των δρομολογίων.

