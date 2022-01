Κόσμος

Πάρτι στην Ντάουνινγ Στριτ: Η Σκότλαντ Γιαρτν αναλαμβάνει την έρευνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έρευνα για τα πάρτι στην Ντάουνινγ Στριτ αναλαμβάνει η Σκότλαντ Γιαρτν.

Η Σκότλαντ Γιαρντ θα ερευνήσει τις πληροφορίες για την σειρά των πάρτι που οργανώθηκαν στην κατοικία και τα γραφεία του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον στην Ντάουνινγκ Στριτ κατά την διάρκεια των αυστηρών lockdown για την αντιμετώπιση της πανδημίας της Covid-19 με το ερώτημα της παραβίασης των περιοριστικών μέτρων, ανακοίνωσε η επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Κρέσιντα Ντικ.

«Επιβεβαιώνω ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία ερευνά ορισμένα περιστατικά στην Ντάουνινγκ Στριτ και σε κυβερνητικές υπηρεσίες τα τελευταία δύο χρόνια με το ερώτημα πιθανών παραβιάσεων των περιοριστικών μέτρων για την Covid-19», ανακοίνωσε η Κρέσιντα Ντικ, λίγη ώρα αφού βρετανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν την πληροφορία για την έναρξη αστυνομικής έρευνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: νεαρός σκότωσε τον πατέρα του

"Ελπίδα" - Σχολεία: Κλειστά και την Τετάρτη στην Αττική

“Ελπίδα”: Πού έδειξε ο υδράργυρος -16,5 βαθμούς