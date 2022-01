Οικονομία

“Ελπίδα” – Μέχρι το βράδυ η αποκατάσταση στην ηλεκτροδότηση

Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος για τα προβλήματα με την ηλεκτροδότηση. Πού εντοπίζονται.

Από χθες το βράδυ έχουν μειωθεί κατά 50% οι περιοχές που έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ μέχρι σήμερα το βράδυ στόχος είναι να έχει αποκατασταθεί η συντριπτική πλειοψηφία των βλαβών.

Ωστόσο, δυσχερής παραμένει η πρόσβαση των συνεργείων στα σημεία των βλαβών λόγω των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Αυτά προκύπτουν από την ενημέρωση που έκαναν το μεσημέρι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας και ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιος Μάνος. Ειδικότερα, όπως επεσήμανε ο υπουργός, από τις 79 γραμμές μέσης τάσης που είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας στην κορύφωση του φαινομένου, μετά τις εντατικές εργασίες που συνεχίστηκαν όλο το βράδυ, τις πρωινές ώρες περιορίστηκαν σε 45 και το μεσημέρι σε 37, τμήματα των οποίων έχουν αποκατασταθεί.

Ο κ. Σκρέκας σημείωσε ότι σε αντίθεση με την περυσινή κακοκαιρία, τα προβλήματα στα βόρεια προάστια εφέτος ήταν πολύ λίγα και εντοπίστηκαν σε ορισμένες περιοχές του Διονύσου και του Αγίου Στεφάνου, πράγμα που οφείλεται στις εντατικές κλαδεύσεις που έγιναν εγκαίρως.

Ο κ. Μάνος ανέφερε ότι για την αποκατάσταση των βλαβών επιχειρούν 650 εργαζόμενοι με 180 οχήματα σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και την αστυνομία. Προτεραιότητα δίνεται στις πυκνοκατοικημένες περιοχές, ενώ αυτήν την ώρα ελικόπτερο επιθεωρεί από αέρος τις γραμμές μέσης τάσης στην ανατολική Αττική προκειμένου να εντοπιστούν τα σημεία, στα οποία πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση για την αποκατάσταση των βλαβών. Η εικόνα στο δίκτυο αυτήν την ώρα έχει ως εξής:

Στην Αττική οι 37 γραμμές μέσης τάσης που αντιμετωπίζουν προβλήματα επηρεάζουν τις περιοχές Αγία Παρασκευή, Παπάγου, Χολαργό, Χαλάνδρι. Έχει αρχίσει αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε παλαιό Ψυχικό και Φιλοθέη. Σημαντικότερα είναι τα προβλήματα στην ανατολική Αττική και χωρίς ρεύμα είναι περιοχές σε νέα Μάκρη, Πικέρμι, Γραμματικό, Καλέντζι, Βουτζά, Λαύριο, Μαραθώνα, Καλύβια, Κερατέα και Κάτω Σούλι, όπου είναι εξαιρετικά δυσχερής η πρόσβαση των συνεργείων

Στα νησιά έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση με εξαίρεση έναν οικισμό στο Ηράκλειο, έναν στα Χανιά, έναν στη Νάξο και μία τουριστική περιοχή στη Σέριφο.

Στην κεντρική Ελλάδα υπάρχουν βλάβες στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, σε τέσσερις οικισμούς στη Λιβαδειά, έναν στη Θήβα, τρεις στη Βοιωτία και δέκα στην Αταλάντη.

Στη Βόρεια Εύβοια χωρίς ρεύμα είναι έξι οικισμοί και στη Νότια Εύβοια 15.

