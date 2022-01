Πολιτική

Καραμανλής σε ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αποζημίωση 1000 ευρώ στους επιβάτες τρένου

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. συμφώνησε να καταβάλει αποζημίωση στους επιβάτες των αμαξοστοιχιών που ταλαιπωρήθηκαν.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής επικοινώνησε με τη διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (του Ομίλου Ferrovie dello Stato Italiane Group-FSI) και ζήτησε η εταιρεία να καταβάλει από 1.000 ευρώ αποζημίωση στους επιβάτες χθεσινών δρομολογίων στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη-Αθήνα, για τη μεγάλη ταλαιπωρία τους.

Πράγματι, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. συμφώνησε να καταβάλει από 1.000 ευρώ στους επιβάτες των αμαξοστοιχιών 885 Καλαμπάκα-Αθήνα, I/C 54 (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), I/C 55 (Θεσσαλονίκη-Αθήνα), I/C 56 (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) και I/C 57 (Θεσσαλονίκη - Αθήνα).

