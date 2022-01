Υγεία - Περιβάλλον

“Ελπίδα”: Αναβάλλονται οι αυριανοί εμβολιασμοί, πότε θα γίνουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα γίνουν οι εμβολιασμοί που αναβλήθηκαν λόγω κακοκαιρίας.

Αναστέλλονται και αύριο 26 Ιανουαρίου τα ραντεβού στα εμβολιαστικά κέντρα των νομών Αττικής και Εύβοιας.

Οι ενήλικοι πολίτες και τα παιδιά ηλικίας πάνω από 12 ετών μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να επαναπρογραμματίσουν άμεσα τον εμβολιασμό τους, καθώς υπάρχει μεγάλος αριθμός διαθέσιμων ραντεβού.

Όσον αφορά τους εμβολιασμούς των παιδιών 5-11 ετών, οι γονείς θα ενημερωθούν για την ημέρα και ώρα των νέων ραντεβού με SMS που θα λάβουν στο κινητό τους τηλέφωνο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κατερίνη - Κορονοϊός: Πού οφείλεται ο θάνατος του βρέφους 5,5 μηνών

Κορονοϊός: Μπαρ έπαιζε μουσική με πελάτες χωρίς πιστοποιητικά

Θεσσαλονίκη: νεαρός σκότωσε τον πατέρα του