“Ελπίδα” - Περιφέρεια Αττικής: Ανοιχτό όλο το Κεντρικό οδικό δίκτυο (εικόνες)

Στην κυκλοφορία η Λ. Καρέα – Κατεχάκη, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης οχημάτων και από τη Λ. Μεσογείων.



Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απομάκρυνσης των βαρέων οχημάτων που είχαν κλείσει την Λ. Καρέα - Κατεχάκη. Μετά τη σχετική εξέλιξη το σύνολο των κεντρικών οδικών αρτηριών της Περιφέρειας Αττικής είναι ανοιχτό και προσβάσιμο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, συνεργεία της Περιφέρειας συνεχίζουν τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων και στη Λ. Μεσογείων. Για την ολοκλήρωση της προσπάθειες, καλούνται οι οδηγοί που έχουν εγκαταλείψει τα οχήματά τους στη Λ. Μεσογείων να προσέλθουν προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσπάθεια διευκόλυνσης της καλύτερης προσβασιμότητας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Περιφερειάρχη σταδιακά αποκαθίσταται και η λειτουργία των σηματοδοτών. Όλος ο μηχανισμός της Περιφέρειας συνεχίζει και δίνει μάχη, όπως όλο το προηγούμενο 24, για την διευκόλυνση και τη προστασία των πολιτών. Πάνω από 100 οχήματα κάθε τύπου ( jcb, εκχιονιστικά, γερανοί ΟΒΒΟ, φορτωτές, φορτηγά, οχήματα 4Χ4) συνεχίζουν και σήμερα τη προσπάθεια για να κρατηθούν ανοικτοί και λειτουργικοί οι οδικοί άξονες αρμοδιότητας της Περιφέρειας.

Ταυτόχρονα οι Ομάδες Άμεσης Παρέμβασης του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ συνεχίζουν να παρέχουν βοήθεια για την μετακίνηση πολιτών που έχουν εκφοβιστεί και χρειάζεται να μετακινηθούν για λόγους υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 1110.

