“Special Report” για τις γυναικοκτονίες (εικόνες)

Την ώρα που τα περιστατικά έμφυλης βίας στη χώρα μας πολλαπλασιάζονται, το «Special Report» ανοίγει τον φάκελο των γυναικοκτονιών.

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2021, ο χρόνος σταμάτησε για την 32χρονη Ντόρα Ζαχαριά. Η εκπαιδευτικός από τη Ρόδο έπεσε νεκρή, δολοφονημένη από τον πρώην σύντροφό της, λίγες ημέρες μετά τον χωρισμό τους. Ήταν η 11η στην «κόκκινη» λίστα των γυναικών που δολοφονήθηκαν από νυν και πρώην συντρόφους ή συζύγους τους την περασμένη χρονιά. Ακολούθησαν, ως το τέλος της χρονιάς, ακόμη έξι γυναικοκτονίες...

Τι μορφή μπορεί να πάρει η βία απέναντι σε μία γυναίκα; Πότε και γιατί ενδέχεται να κλιμακωθεί και να καταλήξει σε γυναικοκτονία; Υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά των δραστών που μπορούν να λειτουργήσουν προειδοποιητικά;

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος ταξιδεύει στη Ρόδο και συναντά την οικογένεια και τις κοντινές φίλες της Ντόρας Ζαχαριά. Μέσα από αποκαλυπτικές συνεντεύξεις και μοναδικές μαρτυρίες, ξετυλίγεται η ιστορία της σχέσης της με τον μετέπειτα δολοφόνο της. Τι έλαβε χώρα προτού ο Κώστας Μοίρας στρέψει το όπλο του προς την 32χρονη γυναίκα και, λίγο αργότερα, προς τον εαυτό του; Στο φως, έρχονται στοιχεία για τη συμπεριφορά του, αλλά και το ταραγμένο παρελθόν που φαίνεται να έκρυβε.

Θα μπορούσε να είχε αποτραπεί με κάποιο τρόπο η δολοφονία της Ντόρας; Στην κάμερα της εκπομπής μιλά και μία πρώην σύντροφος του δράστη που βίωσε κακοποιητική συμπεριφορά από τον ίδιο. Η εγκληματολόγος Έλενα Συρμαλή και η συνεργάτης του Κέντρου για τα Έμφυλα Δικαιώματα και την Ισότητα «Διοτίμα» Μαρίνα Φαρμακίδη, φέρνουν στο προσκήνιο το μοτίβο συμπεριφοράς των δραστών, τις μορφές που μπορεί να λάβει η έμφυλη βία, και αναλύουν γιατί μας απασχολούν όλο και πιο συχνά υποθέσεις με θύματα γυναίκες.

