Πολιτική

“Ελπίδα” - Μητσοτάκης: Υπουργικό συμβούλιο με φόντο την κακοκαιρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επί τάπητος οι αστοχίες και "εξηγήσεις" στους πολίτες. Ποια άλλα θέματα είναι στην ατζέντα.



Συνεδριάζει στις 11:00 το πρωί της Τετάρτης υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μέσω τηλεδιάσκεψης, το υπουργικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στα προβλήματα που προέκυψαν από την κακοκαιρία και στην αντίδραση του κρατικού μηχανισμού.

Η ημερήσια διάταξη του υπουργικού συμβουλίου περιλαμβάνει επίσης:

Παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα των νομοσχεδίων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υλοποίηση έργων υποδομής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των πυρόπληκτων περιοχών της Ανατολικής Αττικής, και για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Παρουσίαση από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον υφυπουργό Απόστολο Βεσυρόπουλο του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2020/262 (ΕΕ) για το γενικό καθεστώς των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής.

Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διεθνή εμπορική διαιτησία

Κύρωση σύμβασης δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, με εισηγητή τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη

Τροποποίηση της πράξης υπουργικού συμβουλίου 42/2020 για τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2021, με εισηγητή τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη.