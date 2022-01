Οικονομία

“Ελπίδα” - ΔΕΔΔΗΕ: ενημέρωση για τις διακοπές ρεύματος

Τι αναφέρεται από τον ΔΕΔΔΗΕ για τις βλάβες, τα σημεία όπου εντοπίζονται και το χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε λίγο πριν από τις 19:00 της Τρίτης, σχετικά με τα προβλήματα ηλεκτροδότησης από την κακοκαιρία «Ελπίδα», ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει τα εξής:

«Ο ΔΕΔΔΗΕ, σε συνέχεια της αδιάλειπτης πληροφόρησης του κοινού, αναφορικά με την πορεία αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στο Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΔΑ», ενημερώνει ότι όλες οι δυνάμεις συνεχίζουν εντατικά τις εργασίες με στόχο την επανηλεκτροδότηση όλων των περιοχών.

Ειδικότερα για τις βλάβες ανά περιοχή:

Σε ό,τι αφορά στην Αττική, επιδιορθώνονται οι βλάβες σε 15 γραμμές. Στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Παπάγος, Χολαργός, Μαρούσι και Χαλάνδρι υπάρχουν μεμονωμένα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε επίπεδο γειτονιάς.

Όπως και νωρίτερα, πιο εκτεταμένα προβλήματα εντοπίζονται στην Ανατολική Αττική και συγκεκριμένα στις περιοχές Νέα Μάκρη, Πικέρμι, Γραμματικό, Καλέντζι, Βουτσά, Λαύριο, Κάτω Σούλι, Μαραθώνας, Καλύβια και Κερατέα, όπου εκεί η αποκατάσταση είναι δυσκολότερη λόγω της δύσκολης πρόσβασης στα σημεία όπου εντοπίζεται το πρόβλημα.

Όσον αφορά στα νησιά, όλες οι βλάβες έχουν αποκατασταθεί πλην ορισμένων χωριών στην περιοχή των Χανίων. Αντίστοιχα, αποκαταστάθηκε το σύνολο των βλαβών στην Εύβοια και έως σήμερα το βράδυ αναμένεται η ηλεκτροδότηση των οικισμών της Αταλάντης.

Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω δεδομένα, από εχθές έως και αυτή την ώρα έχει ήδη αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στο 80% των περιοχών που αντιμετώπιζαν πρόβλημα λόγω βλαβών.

Επισημαίνεται πως θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την πορεία της αποκατάστασης των βλαβών και την επανηλεκτροδότηση των περιοχών στις 11 το βράδυ, ακολουθώντας την πρόοδο των εργασιών με τις οποίες αναμένεται η σχεδόν εξ ολοκλήρου πλέον αποκατάσταση του δικτύου Μέσης Τάσης».





ΔΕΔΔΗΕ: προσοχή στα πεσμένα καλώδια

Παράλληλα, ο ΔΕΔΔΗΕ «εφιστά την προσοχή σε όλους τους πολίτες σε περίπτωση που διαπιστώσουν ζημιές στο Δίκτυο (πεσμένα καλώδια, στύλους κλπ) να απομακρυνθούν άμεσα και να μην έρθουν σε καμία επαφή αλλά να καλέσουν στο 11500 ή 2111900500 ή να το δηλώσουν μέσω της εφαρμογής MyDEDDiE app σε Android και iOS από το κινητό τους ή και μέσω υπολογιστή από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ στο Online Δήλωση Βλάβης (deddie.gr)».

