“Ελπίδα” - Αττική Οδός: Εγκλωβισμένος οδηγός έπαθε έμφραγμα

Η "οδύσσεια" του 62χρονου για να φτάσει στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.



Ένας 62χρονος οδηγός που υπέστη έμφραγμα όσο βρισκόταν εγκλωβισμένος με το αυτοκίνητό του στην Αττική Οδό, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση.

Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν από το πρωί της Δευτέρας στην Αττική Οδό μέσα στο αυτοκίνητό του και εγκλωβίστηκε στο σημείο μαζί με εκατοντάδες οδηγούς αυτοκινήτων που σχημάτιζαν ουρές χιλιομέτρων.

Μετά τις πρώτες ενοχλήσεις που ένιωσε ο 62χρονος, ξεκίνησε με τα πόδια να φτάσει μέχρι κάποια έξοδο ώστε να τον παραλάβει ασθενοφόρο αλλά αυτό ήταν πολύ δύσκολο.

Τελικά τον 62χρονο κατάφεραν να σώσουν πεζοπόροι στρατιώτες, οι οποίοι τον μετέφεραν μέχρι το σημείο όπου βρισκόταν το ΕΚΑΒ.

