Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 120 σημεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες ώρες και σε ποιες περιοχές θα βρίσκονται σε αυτές, οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ για τη διενέργεια τεστ ανίχνευσης κορονοϊού.



Από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα 120 σημεία και οι ώρες κατά τις οποίες θα βρίσκονται σε αυτά τα κινητά κλιμάκια του Οργανισμού, την Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022, για τη διενέργεια rapid test για την ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού.

Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 12:00-19:00. Δ. Πυλαίας, ΚΑΠΗ Ασβεστοχωρίου, Μακεδονομάχων 26, 09:30 – 15:00. Δ. Αμπελοκήπων- Μενεμένης,Α ΚΑΠΗ Μενεμένης, Έλ Αλεξίου 9, 09:00-15:00. Δ. Νεάπολης-Συκεών,δημοτικό κατάστημα Νεάπολης, Ελ Βενιζέλου 125, 09:30-15:00 Δ.Παύλου Μελά, στρατόπεδο Καρατάσιου, Λεωφ. Στρατού 37, 09:30-15:00. 8ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Κάτω Τούμπα, Αρτάκης 9, 10:30-13:30 Κοινωνικό Ιατρείο Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Λαγκαδά 53, 10:30-13:30 Ιατρείο ΕΟΔΥ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, στον προαύλιο χώρο της περιφέρειας, 09:30-15:00. Ιατρείο ΕΟΔΥ στη ΔΕΘ, είσοδος από Πύλη Εμπορίου στην Εγνατία, 08:30-15:30. Αιτωλοακαρνανία, Αγρίνιο , Παλιά Λαχαναγορά, 09:00 – 15:00 Αιτωλοακαρνανία, Αγρίνιο, ΚΑΠΗ Αγίου Κωνσταντίνου 08:30 – 13:00 Αιτωλοακαρνανία, ΚΑΠΗ Μεσολογγίου, Μεσολόγγι, 08:30-14:30 Αιτωλοακαρνανία, Κοινοτικό κτίριο, Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος, 09:00-14:00 Αργολίδα, Αίθουσα «Δανάη», Στρατώνες Καποδίστρια, Άργος, 09:00-15:00 Αργολίδα, Κέντρο Νεότητας, Ναύπλιο, 09:00-15:00 Αρκαδία, Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη 9:00-14:00 Αρκαδία, Παναρκαδικό Νοσοκομείο, Τρίπολη, 9:00-14:00 Αρκαδία, Πλατεία Καρτσιώτη, Άστρος, 11:00-14:00 Άρτα, Κέντρο Υγείας- ISO-BOX, Άρτα, 09:00-15:00 Άρτα, Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, 09:00-15:00 Αχαΐα, Πάτρα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ρήγα Φεραίου 58, 08:30-20:30 Αχαΐα, Πάτρα, Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, Ηπείρου 34, 08:00-20:00 Αχαΐα, Πάτρα, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, Πατρών Κλάους 93, 09:00-14:30 Βοιωτία,Πνευματικό Κέντρο Θήβας, 09:00-15:00 * Γρεβενά, Εξεταστήριο Θ. Ζιάκα 23, 12:00-15:30 Δράμα, Πρώην Δημαρχείο, Έναντι Πλατεία Ελευθερίας, 08:00 – 14:00 Έβρος, Φουαγιέ Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:30-15:30 Έβρος, Παλιό Νοσοκομείο, Δήμητρας 19, 09:00 -15.00 Έβρος, Κέντρο Υγείας Σουφλίου, 09:30 -13:30 Έβρος, Κ.Υ. Ορεστιάδας, Ευρυπίδου Ζίγκμπουργκ 10, 08:30 -16.00 Έβρος,Πλατεία Δασίου Ορεστιάδας, 11:00 -13.00 Έβρος, Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη, 08:00-15:00 Ευρυτανία, ΚΑΠΗ Καρπενησίου,08.30-13.00 Ζάκυνθος, ΚΥ Πρώην ΙΚΑ, 08:30-15:30 Ηλεία, Πύργος, Αποστολική Διακονία πλατεία Σάκη Καράγιωργα, 09:00-17:00 Ηλεία, Αμαλιάδα Δημαρχείο, Ερμού 20, 09:00-14:30 Ημαθία, ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, 08:30-15:00 Ημαθία, ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας,Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, 09:00-15:00 Ημαθία, ΚΑΠΗ Νάουσας, Σωφρονίου 25, 09:00-15:00 Θάσος, Κέντρο Υγείας Πρίνου, 08:00-15:00 Θεσπρωτία, ΓΝ Φιλιατών, 08:30-13:30 Θεσπρωτία, Ηγουμενίτσα, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, 09:00-17:00 Θεσπρωτία, Δημαρχείο Πλαταριάς, 10:00-14:00 Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, πλατεία Πύρρου, 09:00-17:00 Ιωάννινα, πλατεία Πύρρου, 09:00-14:00 Καβάλα, Κέντρο Υγείας, Χρυσούπολη, 08:30-15:30 Καβάλα, Νομαρχείο Καβάλας, 09:00 – 15:00 Καβάλα, ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης, 10:00 – 14:00 Καρδίτσα, Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Μυρμιδόνων 2, 08:00-16:00 Καρδίτσα, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Τέρμα Σαρανταπόρου, 08:00 -14:00 Καρδίτσα, Δημαρχείο Μουζακίου, Προαύλιο Δημαρχείου, 08:00-10:00 Καρδίτσα, Πνευματικό Κέντρο Σοφάδων, 10:30-12:30 Καρδίτσα, Κεντρική Πλατεία Παλαμά, Ηρ. Πολυτεχνείου 12, 13:00-15:00 Καρδίτσα, Τ.Κ Κέδρου Δήμου Σοφάδων, Δημαρχείο, 14:30-16:00. Καστοριά, Κέντρο Υγείας Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:30-15:30 Κέρκυρα, Δημοτικό Θέατρο, Μάντζαρου 5, 09:00-14:30 Κέρκυρα, Κέντρο Υγείας Λευκίμμης, Λευκίμμη, 09:30-14:30 Κεφαλονιά, Αργοστόλι, Πλατεία Βαλλιάνου 08:00-16:00 Κεφαλονιά, Σκάλα, Δημαρχείο, 10:00-14:00 Κιλκίς, ΚΑΠΗ Κιλκίς, Καπέτα Γεωργίου 26, 09:00-17:00 Κιλκίς, ΚΑΠΗ Αξιούπολης, 08:30-15:30 Κιλκίς, Πεδινό, Πολιτιστικός Σύλλογος, 09:00-11:00 Κιλκίς. Λαοδικηνό, Αγροτικό Ιατρείο, 12:00-14:00 Κοζάνη, Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, Περγάμου 62, 08:30-14:00 Κοζάνη, Κέντρο Υγείας Κοζάνης, Αριστοφάνους 5Α, 08:15- 15:15 Κοζάνη, Πλατεία Νίκης, 10:00- 13:00 Κόρινθος, Δημοτικό θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, πλησίον πανεπιστημίου, 08:30-15:30 Λακωνία, Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 89, 09:30- 16:30 Λακωνία, Γενικό Νοσοκομείο Μολάων, 09:30- 14:30 Λακωνία, Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, 08:00- 15:30 Λάρισα, Κεντρική Πλατεία / Μπροστά στο Δημαρχείο,8:00-15:30 Λάρισα, Πλατεία ΟΣΕ, 8:00-18:00 Λάρισα, Ελασσόνα ΚΑΠΗ 9:00-15:00 Λάρισα, Στέκι ηλικιωμένων Άγιος Θωμάς, Εργατικές Κατοικίες, 8:00-15:30 Λάρισα, Μύλο του Παππά 8:00-15:30 Λάρισα, Κέντρο Υγείας Γόννων, 9:00-12:00 Λάρισα, Κέντρο Υγείας Συκουρίου, 12:30-15:00 Λάρισα, Στέκι Νέας Πολιτείας. Θεοδωρακοπούλου & Καΐρη 8:00-15:30 Λέσβος, Κέντρο Υγείας Μυτιλήνης, 08:30-15:45 Λέσβος,πίσω πλευρά Δημοτικού Θεάτρου, 10:00-14:00 Λημνος, Μυρινα, παλιο θυρωρείο Γ.Ν.Λημνου, Ηφαιστου 1, 08:45-14;45 Λευκάδα, ΚΑΠΗ, Σκιαδαρεση 3, 08:00-15:00 Μαγνησία, ΚΑΠΗ Αγ. Βασιλείου Δήμου Βόλου, Τριανταφυλλίδη & Χατζηαργύρη 08:30-15:30 Μαγνησία,Μεταξουργείο,Αναπαύσεως & Καραμπατζάκη 08:30-14:30 Μεσσηνία, Καλαμάτα, Αίθουσα “Α. Κουμουνδούρος”, 08:30 – 15:30 Μεσσηνία, Καλαμάτα, Είσοδος Μεγάρου Χορού (Εκπαιδευτικοί/Μαθητές), 12:30 – 19:30 Μεσσηνία, Μεσσήνη, Δασκαρόλειο Πολιτιστικό Κέντρο, 08:30 -15:00 Μεσσηνία, Κυπαρισσία, Isobox Νοσοκομείου, 09:30 – 14:30 Μεσσηνία, Πύλος, Isobox Κέντρου Υγείας, 09:30 – 14:30 Μεσσηνία, Μικρομάνη, Πρώην Δημοτικό Σχολείο, 08:30 – 09:30 Μεσσηνία, Άρις, Κοινοτικό Ιατρείο, 09:45 – 10:45 Μεσσηνία, Άμμος, Κοινοτικό Ιατρείο, 09:50 – 10:50 Μεσσηνία, Αριοχώρι, Κτήριο Δαγρέ, 11:00 – 12:00 Μεσσηνία, Αλώνια, Κεντρική Πλατεία, 12:15 – 13:15 Μεσσηνία, Ανεμόμυλος, Κοινοτικό Γραφείο, 13:30 – 14:30 Μεσσηνία, Πλατύ, Κοινοτικό Γραφείο, 14:45 – 15:45 Ξάνθη, Κέντρο Υγείας Ξάνθης, ISOBOX, Ανδρέα Δημητρίου 1, 08:30-14:00 Ξάνθη, Περιφερειακό ιατρείο, Εύλαλο, 10:00-14:00 Πέλλα, Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντιστάσεως, 08:00-15:30 Πέλλα, Δημαρχείο Κρύας Βρύσης, Βασιλέως Παύλου 65, 09:00 – 14:30 Πιερία, Ανδρομάχη, Κατερίνη, 08:00-15:00 Πιερία, Αστική Σχολή, Ειρήνης 10, 08:30-15:30 Πρέβεζα, Αίθουσα Λιμενικού Ταμείου, Ελ.Βενιζέλου 20, 09:00-14:00 Πρέβεζα, KΑΠΗ Καναλακίου, Καναλάκι, 09:00-10:30 Πρέβεζα, Αίθουσα Λιμενικού Ταμείου Πάργας, Πάργα, 11:00-13:00 Ροδόπη, Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, 09:00-14:00 Ροδόπη, Βασιλείου Κουτουμάνη, Σάπες, 09:00 – 14:00 Σέρρες, Κ.Υ. Σερρών, 08:30-14:30 Σκιάθος,Λιμένας Σκιάθου, 08:00-15:30 Τρίκαλα, Πλατεία Δεσποτικού, 07:30-13:30 Τρίκαλα, Ε Καπή, 10:00-15:30 Φθιώτιδα, Δημοτικό Parking Γαλανέικα, Αλύτρωτων Πατρίδων και Αγίας Παρασκευής, Λαμία, 09:00 – 15:00 Φθιώτιδα, Πανελλήνια Έκθεση Λαμία-Χώρος Εκδοτηρίων, 10:00 – 15:00 Φθιώτιδα, Πνευματικό Κέντρο Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα Καμένα Βούρλα, 11:30 – 14:30 Φλώρινα, Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, 08:30-15:30 Φλώρινα, Συνταγματάρχου Σωτηρίου 1, Αίθουσα ΚΑΠΗ 09:00 -14:30 Φωκίδα, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας,09.00-14.00 Χαλκιδική, Νέα Μουδανιά, Πρώην 4ο Νηπιαγωγείο, Παναγίας Κορυφινής και Καλόλιμνου, 08:30-15:30 Χαλκιδική, Πολύγυρος, Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου, 09:00 – 15:00 Χίος,ΚΑΠΗ Δήμου Χιου, Πολυτεχνείου 25