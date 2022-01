Κοινωνία

Κακοκαιρία “Ελπίδα” - Αττική Οδός: παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος

Πρώτη παραίτηση για το χάος που δημιουργήθηκε στην Αττική Οδό από την κακοκαιρία.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., που συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα ο κ. Βασίλειος Χαλκιάς, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, από την ίδρυσή της το 1999, υπέβαλλε την παραίτησή του, μετά το χάος που δημιουργήθηκε στην Αττική Οδό από την κακοκαιρία, με χιλιάδες οδηγούς εγκλωβισμένους στα οχήματά τους για ώρες.

«Προ ολίγου διασφαλίστηκε η ασφαλής απομάκρυνση και των τελευταίων ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό. Ως όμως προϊστάμενος ενός ολόκληρου μηχανισμού αισθάνομαι την ανάγκη να διευκολύνω την εταιρεία και να υποβάλλω την παραίτησή μου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου ευχόμενος τα καλύτερα στον αντικαταστάτη μου. Ήταν τιμή μου που υπηρέτησα τις ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. σε αυτό το εμβληματικό έργο της Αττικής Οδού», αναφέρει σε επιστολή του ο κ. Χαλκιάς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ευχαρίστησε τον κ. Β. Χαλκιά για την 20ετή του προσφορά στην εταιρεία έκανε δεκτή την παραίτησή του και αποφάσισε την ανάληψη και άσκηση των καθηκόντων του κ. Β. Χαλκιά, από τον κ. Αριστοφάνη Παπαδημητρίου, Διευθυντή Κυκλοφορίας της εταιρείας, μέχρι την επιλογή νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.

