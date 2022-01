Κοινωνία

Πατήσια - Ιερέας: Συμπληρωματική δίωξη για σχέση με ανήλικη μπέιμπι σίτερ

Η κατάθεση της 18χρονης για την σχέση τους όταν ακόμα ήταν ανήλικη. Είχε προσεγγίσει ερωτικά και την μητέρα της.

Συμπληρωματική δίωξη ασκήθηκε λίγες ώρες πριν βρεθεί στο ανακριτικό γραφείο για την απολογία του, στον 37χρονο ιερέα που οδηγείται στην φυλακή για βιασμό ανήλικης. Ο κληρικός κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στον Ανακριτή για κατηγορίες που αφορούν βιασμό, κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση ανηλίκου και πορνογραφικό υλικό με τις δύο τελευταίες κατηγορίες να μην αφορούν πλέον μόνο την υπόθεση της 17χρονης που κατήγγειλε τον κατηγορούμενο. Μετά από κατάθεση 18χρονης η οποία βρισκόταν στο σπίτι του 37χρονου κληρικού όταν συνελήφθη και κατασχέθηκε το κινητό της, αλλά και οικείων της, ασκήθηκε σε βάρος του ιερέα συμπληρωματική δίωξη η οποία αφορά την κατάχρηση σε ασέλγεια και την κατοχή πορνογραφικού υλικού που πλέον προσδιορίζεται ότι τελέστηκαν κατά συρροή.

Η 18χρονη φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είχε από το 2019 ερωτική σχέση με τον ιερωμένο, χωρίς ωστόσο να προβεί σε καταγγελία σε βάρος του ισχυριζόμενη ότι έχει συναισθήματα για αυτόν. "Ο,τι έχει γίνει, έχει γίνει με τη θέλησή μου, είχα γνώση των πράξεών μου.'Ο,τι έκανα, ήθελα και το έκανα" φέρεται να κατέθεσε η 18χρονη, από την κατάθεση της οποίας οι δικαστικές αρχές "βλέπουν" αντίστοιχες περιγραφές ως προς την προσέγγιση του κατηγορούμενου σε νεαρά κορίτσια, με όσα κατήγγειλε η 17χρονη.

Η 18χρονη έδωσε στην Αστυνομία λεπτομέρειες για τα μέρη που συναντούσε και συνευρισκόταν με τον 37χρονο κληρικό, αναφέροντας πλην του σπιτιού του ή του δικού της και τον χώρο που στεγάζεται το κατηχητικό του Ναού. Στην κατάθεση επίσης γίνεται αναφορά και σε μηνύματα ερωτικού περιεχομένου που αντάλλασε η μάρτυρας με τον ιερέα. Αναφερόμενη στην παθούσα 17χρονη, η νεαρή γυναίκα που συνελήφθη στο σπίτι του ιερέα κατέθεσε πως δεν πιστεύει ότι ο κατηγορούμενος άσκησε βία σε βάρος της. "Δεν πιστεύω ότι της έχει κάνει κάποιο κακό, σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι έχει ασκήσει βία πάνω της.. Την ημέρα των γενεθλίων του του κάναμε έκπληξη και ήρθε και η καταγγέλλουσα με οικεία πρόσωπα. Αν την είχε βιάσει, δεν θα ερχόταν" αναφέρει η 18χρονη.

Η μητέρα της 18χρονης κατέθεσε ότι έμαθε για τη σχέση της κόρης της με τον ιερέα μετά την κατάθεση που έδωσε η 18χρονη στις αρχές αφού συνελήφθη ο κατηγορούμενος. Η γυναίκα ανέφερε: "Τον είχαμε πνευματικό μας που του εξομολογούμασταν τα πάντα και τα παιδιά μας τον έβλεπαν σαν πατέρα τους" και είπε πως είχε στείλει την κόρη της διακοπές με την οικογένεια του 37χρονου: "Το σκέφτομαι τώρα και τρελαίνομαι γιατί νιώθω ότι εγώ έστειλα το παιδί μου στο στόμα του λύκου, όχι μόνο εκείνη τη φορά αλλά όλες τις φορές που μου έλεγε η κόρη μου ότι "πάω στα παιδιά του και στον ιερέα για να τον βοηθήσω". Την έπαιρνε τηλέφωνο για να πάει και εγώ της το επέτρεπα".

Σύμφωνα με την μητέρα της 18χρονης: "Πριν από μήνες, σίγουρα μέσα στο 2021 που ήταν η τελευταία φορά που εξομολογήθηκα σε αυτόν, στο χώρο της εξομολόγησης μου είχε πει ότι θέλει να βρεθούμε σε ιδιωτικό χώρο οι δυο μας για να συνευρεθούμε και να μη φοβάμαι, να το δω σαν λύτρωση για την ψυχή μου ή κάτι τέτοιο. Θυμάμαι μου είπε ότι για να μην δίνουμε στόχο θα νοικιάσει ένα χώρο ή θα έβρισκε ένα χώρο απομονωμένο. Εγώ τον άκουγα και είχα σαστίσει και από τότε δεν ξαναπάτησα για εξομολόγηση σε αυτόν. Φυσικά σε καμία περίπτωση δεν φανταζόμουν ότι είχε διανοηθεί να πει κάτι αντίστοιχο και στην κόρη μου. Είναι τέρας. Πραγματικά πολύ χειριστικός και εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη που του δείξαμε. Επιθυμώ την αυστηρή του ποινική δίωξη".

Στην δικογραφία περιλαμβάνεται φωτογραφικό υλικό ερωτικού περιεχομένου που βρήκε στο σπίτι και παρέδωσε στην Αστυνομία ο αδελφός της 18χρονης.

