“Ελπίδα” - Θεοδωρικάκος για Αττική Οδό: δεν υπήρξε ολιγωρία των Αρχών (βίντεο)

Να κινηθούν νομικά κατά της Αττικής Οδού κάλεσε τους πολίτες ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος αναφέρθηκε στον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη μίλησε το βράδυ της Τρίτης ο Τάκης Θεοδωρικάκος, για την πολύωρη ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών και επιβατών αυτοκινήτων στην Αττική Οδό και άλλες μεγάλες οδικές αρτηρίες της Αττικής.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε πως «οι πολίτες ταλαιπωρήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό», σημειώνοντας πως «το μεγαλύτερο πρόβλημα, λόγω του οποίου διαμορφώθηκε μια κατάσταση σε όλο τον νομό Αττικής, είναι ότι έκλεισε η Αττική Οδός. Η εταιρεία δεν μπόρεσε να την κρατήσει ανοιχτή και μάλιστα με έναν τρόπο ασύντακτο», προσθέτοντας πως η εταιρεία άφησε οχήματα και φορτηγά να μπαίνουν και να πληρώνουν διόδια για ώρες αφού είχε εντοπιστεί το πρόβλημα και μετά έγινε ότι έγινε.

Συμπλήρωσε πως η κατάσταση στην Αττική Οδό επηρέασε την εικόνα και σε άλλους κεντρικούς δρόμους, αναφέροντας δε πως «μέσα στην νύχτα όμως υπήρξε μια συντονισμένη προσπάθεια με την συμμετοχή αστυνομικών, πυροσβεστών και στελεχών του Στρατού», που βοήθησαν με κάθε τρόπο τους εγκλωβισμένους πολίτες και υπογραμμίζοντας πως «ευτυχώς δεν είχαμε θύματα».

«Η διαχείριση της λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου ανήκει στην Αττική Οδό. Είναι η πρώτη φορά στα 20 χρόνια της Αττικής Οδού που κλείνει. Πρόκειται για ανικανότητα και αδυναμία πρόβλεψης από την Αττική Οδό», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ακόμη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε πως είναι η πρώτη φορά που Πρωθυπουργός ζητάει από εταιρεία να αποζημιώσει πολίτες που ταλαιπωρήθηκαν εξ αιτίας της, ενώ κάλεσε τους πολίτες που ταλαιπωρήθηκαν να κινηθούν δικαστικά κατά της Αττικής Οδού

«Η Κυβέρνηση παρενέβη για να βοηθηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι», είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, αρνούμενος πως υπήρξε καθυστέρηση στην κινητοποίηση των Αρχών, αφού όπως είπε «αμέσως μόλις έγινε το κλείσιμο του δρόμου, στις 15:00, έγινε άμεση κινητοποίηση όλων των δυνάμεων και στην συνέχεια έγινε χρήση του Στρατού, λόγω της κατάστασης», τονίζοντας πως «χρησιμοποιήσαμε ακόμη και την ΕΚΑΜ, ότι καλύτερο έχει η Αστυνομία».

«Νομίζω ότι πετύχαμε. Ο πολίτης αναγνωρίζει λάθη και αδυναμίες Οι άνθρωποι που έμειναν εγκλωβισμένοι αναγνωρίζουν τις κινήσεις της Κυβέρνησης», ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, λέγοντας πως «στο μέλλον μπορεί να είμαστε πιο καλοί στον συντονισμό όλων των ενεργειών»

