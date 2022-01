Οικονομία

“Ελπίδα” - Αργία στον ιδιωτικό τομέα: Πως θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι

Τι ισχύει για εργοδότες-επιχειρήσεις σχετικα με την καταβολή των εργατικών και εργοδοτικών εισφορών.



Οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν κανονικά από τους εργοδότες τους για τη σημερινή και την αυριανή εργάσιμη ημέρα, στις περιοχές όπου ανεστάλη η λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της κατάστασης ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι εργοδότες-επιχειρήσεις για τις δύο αυτές ημέρες, απαλλάσσονται από την καταβολή των εργατικών και εργοδοτικών εισφορών, οι οποίες θα καλυφθούν από τον κρατικό Προϋπολογισμό.

Τη σχετική νομοθετική ρύθμιση θα προωθήσει τις επόμενες ημέρες το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

