Ολυμπιακός - Παναιτωλικός: Αναβολή του αγώνα Κυπέλλου

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα μετά την απόφαση του Γ.Γ. της Πολιτικής Προστασίας.



Σε συνέχεια της απόφασης του γενικού γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας για αναστολή όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων όλων των κατηγοριών και όλων των αθλημάτων στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Ν. Αιγαίου καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Βοιωτίας κι Εύβοιας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η ΕΠΟ ανακοίνωσε τυπικά την αναβολή του προγραμματισμένου για την Τετάρτη (26/1) αγώνα Κυπέλλου Ολυμπιακός - Παναιτωλικός.



Η ανακοίνωση:

«Η Επιτροπή Διοργανώσεων της Ε.Π.Ο αποφάσισε την αναβολή του προγραμματισμένου για την Τετάρτη 26.01.2022 αγώνα της 2ης αγωνιστικής της 7ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναιτωλικό.

Η απόφαση πάρθηκε σε εφαρμογή της απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία κηρύσσεται κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας περιοχών της επικράτειας για την Τετάρτη 26.01.2022 και προβλέπεται αναστολή όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων όλων των κατηγοριών και όλων των αθλημάτων στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Ν. Αιγαίου καθώς και στις Π.Ε. Βοιωτίας, Ευβοίας της Περιφ. Στ. Ελλάδος».

