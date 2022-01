Κόσμος

Γαλλία - “Euphoria”: Νεκρή 16χρονη που ήθελε να μιμηθεί πρωταγωνίστρια της σειράς

Μια 16χρονη κοπέλα, που ήθελε να μιμηθεί τους χαρακτήρες της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς Euphoria, πέθανε στη Γαλλία καταναλώνοντας υπερβολική ποσότητα φαρμάκων, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή που πρόσκειται στην έρευνα.

Τα γεγονότα διαδραματίστηκαν στο σπίτι της 14χρονης ξαδέρφης της κοπέλας, το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο, στο Τονάνς, μια μικρή πόλη στη νοτιοδυτική Γαλλία. Οι δύο έφηβες βρέθηκαν το επόμενο πρωί αναίσθητες στην κρεβατοκάμαρά τους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης απέτυχαν να κάνουν ανάνηψη στην 16χρονη κοπέλα και η ξαδέλφη της νοσηλεύεται, χωρίς η ζωή της να διατρέχει κίνδυνο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, οι δύο έφηβες θέλησαν να μιμηθούν τη συμπεριφορά των πρωταγωνιστών της σειράς Euphoria.

Αυτή η παραγωγή του HBO δείχνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια νεαρή πρώην τοξικομανής, - την οποία υποδύεται η ηθοποιός Ζεντάγια - και οι φίλες της από το γυμνάσιο.

Στις 9 Ιανουαρίου, ώρες πριν από την πρεμιέρα της 2ης σεζόν της σειράς Euphoria στις ΗΠΑ, η Ζεντάγια προειδοποίησε τους θαυμαστές της ότι η σειρά προορίζεται για ενήλικο κοινό.

"Ξέρω ότι το έχω ξαναπεί, αλλά θέλω να πω σε όλους ξανά ότι το Euphoria προορίζεται για ενήλικο κοινό. Αυτή η σεζόν, ίσως ακόμη περισσότερο από την προηγούμενη, είναι ιδιαίτερα συγκινητική και πραγματεύεται θέματα που μπορεί να είναι δύσκολο να παρακολουθήστε", έγραψε η 25χρονη ηθοποιός στον λογαριασμό της στο Instagram, η οποία έχει 125 εκατομμύρια ακόλουθους.

