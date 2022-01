Αθλητικά

Πόλο - World League γυναικών: Νίκη στα πέναλτι για την εθνική

Σπουδαία νίκη για την εθνική γυναικών, στο ντεμπούτο της Αλεξίας Καμμένου.



Σπουδαία νίκη με 15-14 επί της Ουγγαρίας στα πέναλτι (κ.α. 11-11) σημείωσε η εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών στο κολυμβητήριο "Αντώνης Πεπανός" της Πάτρας, για τα προκριματικά του World League.

Στο ντεμπούτο της Αλεξίας Καμμένου στον πάγκο, και παρά τις απουσίες της Μαργαρίτας Πλευρίτου, της Ειρήνης Νίνου και της Νικόλ Ελευθεριάδου, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έδωσε μάχη απέναντι στην "χάλκινη" Ολυμπιονίκη του Τόκιο και κατάφερε να ξεκινήσει νικηφόρα τον νέο κύκλο του.

Η ελληνική ομάδα στα τρία πρώτα οκτάλεπτα κυνηγούσε διαρκώς στο σκορ την Ουγγαρία, η οποία παρουσιάστηκε πολύ ανανεωμένη σε σχέση με το Τόκιο και στηρίχθηκε πολύ στη φουνταριστή του Εθνικού, Ρεμπέκα Παρκς, που κέρδισε πολλές αποβολές. Η Ξενάκη ισοφάρισε σε 8-8 λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου και στα 6΄04΄΄ πριν τη λήξη, η Μυριοκεφαλιτάκη με ένα φανταστικό γυριστό από θέση φουνταριστού έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα στην εθνική (9-8).

Το ματς από κει και πέρα εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τις Μαγυάρες να ισοφαρίζουν και την ελληνική ομάδα να ξαναπαίρνει κεφάλι στο σκορ. Η Σέγκεντι στην εκπνοή ήταν αυτή που ισοφάρισε 11-11 και έστειλε το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί, η εθνική είχε 4/5 (δεν σκόραρε μόνο η Ξενάκη, το σουτ της οποίας απέκρουσε η Μαγκιάρι), ενώ η Ουγγαρία είχε δύο χαμένα πέναλτι (ένα δοκάρι και μία απόκρουση της Σταματοπούλου). Η Κοντογιάννη ευστόχησε στην τελευταία εκτέλεση και χάρισε στο συγκρότημα της Αλεξίας Καμμένου τη νίκη με 15-14.

Πολυτιμότερη παίκτρια του αγώνα αναδείχθηκε η 17χρονη Φωτεινή Τριχά.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 1-2, 4-2, 3-3

Στα πέναλτι: 4-3

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Αλεξία Καμμένου): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 5, Χυδηριώτη, Τριχά 2, Γιαννοπούλου, Ξενάκη 3, Μπενέκου, Πάτρα 1, Σιούτη, Β. Πλευρίτου 2, Κοντογιάννη 1, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Σωτηρέλη

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Ατίλα Μπίρο): Κις, Σίλαγκι, Φάρκας 1, Σέγκεντι 2, Πότσε 1, Παρκς 1, Μάτε 1, Κούνα 1, Λαϊμέτερ 1, Ντόμσοντι, Φάραγκο 3, Γκάρντα 3, Μαγκιάρι.

