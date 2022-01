Κοινωνία

“Ελπίδα”: Aegean και Olympic Air ακύρωσαν 33 πτήσεις την Τετάρτη

Τροποποιήσεις του πλάνου των δρομολογίων, λόγω των προβλημάτων που εξακολουθούν να υπάρχουν από την κακοκαιρία.

Με τροποποιήσεις πτήσεων την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου επαναφέρουν σταδιακά το πρόγραμμα δρομολογίων τους η AEGEAN και η Olympic Air.

Σε σχετική ενημέρωση αναφέρονται τα εξής:

«Η AEGEAN ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι καθώς αποκλιμακώνονται οι έκτακτες καιρικές συνθήκες που έπληξαν τη χώρα τις προηγούμενες ώρες και αποκαθίστανται προοδευτικά τα προβλήματα πρόσβασης από και προς το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας, προχωρά στη σταδιακή επαναφορά του πτητικού της προγράμματος.

Ειδικότερα αύριο Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 θα ακυρωθούν μόνο οι παρακάτω πτήσεις, ενώ όλες οι υπόλοιπες προγραμματισμένες πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και τα λοιπά ελληνικά αεροδρόμια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Ειδικότερα οι πτήσεις που ακυρώνονται αύριο Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 είναι οι κάτωθι:

Οι επιβάτες παρακαλούνται να προγραμματίζουν εγκαίρως τη μεταφορά τους στο αεροδρόμιο και να συνεχίζουν να ενημερώνονται για την πραγματοποίηση της πτήσης τους από την ιστοσελίδα της AEGEAN (www.aegeanair.com) και της Olympic Air (www.olympicair.com) ».

