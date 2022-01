Κοινωνία

"Ελπίδα": σε ποιες περιοχές είναι γενική αργία η Τετάρτη

Τρίτο 24ωρο με την επέλαση της "Ελπίδας". Ποιες περιοχές είναι σε αργία. Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ.

Σε αργία βρίσκονται και σήμερα η Αττική, η Βοιωτία, τα Δωδεκάνησα, η Εύβοια, η Κρήτη και οι Κυκλάδες καθώς οι περιοχές αυτές κηρύχθηκαν σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν. Στις περιοχές αυτές ισχύουν τα εξής:

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των δημοσίων υπηρεσιών, εξαιρουμένων των υπηρεσιών των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, των δημοσίων δομών υγείας, των μέσων μαζικής μεταφοράς και άλλων υπηρεσιών η λειτουργία των οποίων είναι αναγκαία για τη διαχείριση του φαινομένου κατά την κρίση του προϊσταμένου της οικείας οργανικής μονάδας.

Στις περιοχές αυτές δεν θα λειτουργήσει καμία βαθμίδα εκπαίδευσης, ούτε τηλεκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, ούτε οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία και τα κέντρα διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας.

Αναστέλλεται επίσης η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων, πλην των καταστημάτων τροφίμων, φαρμακείων και άλλων δομών υγείας, πρατηρίων υγρών καυσίμων και άλλων επιχειρήσεων που λειτουργούν κατά τις αργίες, όπως επίσης και επιχειρήσεων η λειτουργία των οποίων συμβάλλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών της μεγάλης κακοκαιρίας. Τα σούπερ-μάρκετ και τα καταστήματα τροφίμων για τα οποία θα ισχύει ωράριο από τις 10:00 έως και τις 18:00. Τα πρατήρια καυσίμων και τα φαρμακεία θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το κανονικό τους ωράριο και τον προγραμματισμό των εφημεριών τους.

Τα τραπεζικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά και δεν θα εκτελούν συναλλαγές για το κοινό στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου και στις περιφερειακές ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας.

Αναστέλλεται πλήρως η λειτουργία των λαϊκών αγορών εντός της Περιφέρειας Αττικής .

Αναστέλλονται και σήμερα τα ραντεβού στα εμβολιαστικά κέντρα των νομών Αττικής και Εύβοιας.

Ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός των οδηγών και των οχημάτων που ήταν εντός της Αττικής Οδού

Περίπου 4.500 επιβάτες και 2.500 οχήματα εκτιμάται ότι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι εντός της Αττικής Οδού το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με στοιχεία της Πολιτικής Προστασίας. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων το πρώτο βράδυ έως και χθες τις πρώτες πρωινές ώρες απεγκλωβίστηκαν περίπου 3.500 άτομα και περίπου 1.800 αυτοκίνητα, ενώ έως χθες το απόγευμα περίπου 500 οχήματα παρέμεναν ακινητοποιημένα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αττικής Οδού, όσων οδηγών τα οχήματα έχουν παραμείνει στα παρακάτω τμήματα της Αττικής Οδού, μπορούν κατόπιν συνεννόησης με την Πυροσβεστική στο τηλέφωνο 199 να έλθουν να παραλάβουν τα οχήματά τους από τα εξής σημεία:

1. Από Λ. Κηφισίας έως τη σήραγγα Βριλησσίων στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Μπορούν να βγουν στην Περιφερειακή Υμηττού και από εκεί στη Λ. Κατεχάκη προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.

2. Στη διαδρομή από τη Λεωφόρο Κατεχάκη μέσω της Περιφερειακής Υμηττού στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο και στην κατεύθυνση προς Ραφήνα-Πικέρμι στην έξοδο Υ8.

3. Από τα διόδια Παλλήνης έως τη Λεωφόρο Κατεχάκη (και προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία).

4. Από τα διόδια Παιανίας έως την Κάντζα στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Ακόμη, οχήματα της Πολιτικής Προστασίας είναι διαθέσιμα, από χθες και για όσες μέρες χρειαστεί στους οδηγούς στο Δαχτυλίδι στη Λ. Κηφισίας για τη μεταφορά τους και την ανάκτηση των οχημάτων τους από την Αττική Οδό. Πρόκειται για οχήματα, τύπου μίνι-λεωφορεία, τα οποία θα βρίσκονται στο σημείο και σε συνεχή δρομολόγια από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα για την μεταφορά των οδηγών για να ανακτήσουν τα οχήματά τους.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ σήμερα

Με πρόγραμμα αργίας θα κυκλοφορήσουν σήμερα τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ.

Τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν μεταξύ 06.30 - 07.00, λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης παγετού κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Με γνώμονα την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων, τα εποπτικά συνεργεία θα παρακολουθούν διαρκώς τις συνθήκες του οδικού δικτύου και τα δρομολόγια θα προσαρμόζονται αναλόγως.

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς κανονικά θα λειτουργούν αύριο οι γραμμές 2 και 3 του μετρό. Στο τμήμα «Δουκ. Πλακεντίας» - Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», δεν θα πραγματοποιούνται ενδιάμεσες στάσεις.

Στη γραμμή 1 η συγκοινωνία, θα διεξάγεται στο τμήμα Πειραιάς - Ειρήνη και αντίστροφα με προοπτική έως το μεσημέρι να δοθεί και το υπόλοιπο τμήμα της γραμμής σε λειτουργία.

Στο δίκτυο του τραμ, τα δρομολόγια θα διεξάγονται ως εξής:

-Γραμμή 6 "Σύνταγμα - Πικροδάφνη" με τερματική στάση Λ. Βουλιαγμένης

-Γραμμή 7 "Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος" με τερματική στάση Κολυμβητήριο

Έως το μεσημέρι αναμένεται να έχει αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία στο δίκτυο του τραμ.

Στη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχει σταθερή ροή πληροφόρησης για τη λειτουργία των ΜΜΜ προς ενημέρωση του επιβατικού κοινού από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oasa.gr .

ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, και υπό την προϋπόθεση της ελεγμένης και ασφαλούς λειτουργίας της υποδομής του δικτύου του ΟΣΕ, για σήμερα, ημέρα Αργίας, προβλέπεται να εκτελεστεί κανονικά το πρόγραμμα αργιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ: δηλαδή, όπως κάθε Κυριακή, δεν θα κυκλοφορήσουν τα 1532, 1537, 1552, 1557 της Χαλκίδας και τα 4+4 ζεύγη στη γραμμή Κορωπί-Λιόσια.

Οι επιπλέον αλλαγές των δρομολογίων για το κοινό, για την 26η Ιανουαρίου συνίστανται στις ακυρώσεις:

- των πρωινών IC-50 και IC-51 στη γραμμή Αθήνας και Θεσσαλονίκης

- των πρωινών στη γραμμή της Χαλκίδας 11530, 1530, 1533.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να καλεί στον αριθμό 14511 ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.trainose.gr .

