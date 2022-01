Κόσμος

ΗΠΑ: Μαχητικό F-35 συνετρίβη στη Σινική Θάλασσα

Οι Αμερικανικές Αρχές προσπαθούν να το ανακτήσουν καθώς υπάρχει φόβος ότι θα πέσει στα χέρια του Πεκίνου.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως κάνει διευθετήσεις για να ανακτηθεί μαχητικό F-35 που κατέπεσε στη Νότια Σινική Θάλασσα μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να προσνηωθεί τη Δευτέρα.

Επτά μέλη του ΠΝ των ΗΠΑ τραυματίστηκαν στο ατύχημα της Δευτέρας στο κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου USS Carl Vinson, ενώ ο πιλότος έκανε χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματός του, σύμφωνα με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το αεροσκάφος προσέκρουσε στο κατάστρωμα αποπροσνηώσεων και κατόπιν έπεσε στο νερό», δήλωσε ο υποπλοίαρχος Νίκολας Λίνγκο, εκπρόσωπος του 7ου στόλου, της δύναμης του αμερικανικού ΠΝ στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Γίνονται «διευθετήσεις για την επιχείρηση ανάκτησης» του F-35C Lightning II, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σχετικά με δημοσίευμα σε βρετανική ταμπλόιντ εφημερίδα που ανέφερε, χωρίς να κατονομάσει τις πηγές της, πως υπάρχουν φόβοι ότι το αεροσκάφος θα πέσει στα χέρια του Πεκίνου, ο υποπλοίαρχος Λίνγκο περιορίστηκε να πει «δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις για το ποιες είναι οι προθέσεις της ΛΔΚ (σ.σ. της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας) για το ζήτημα αυτό».

Η συντριβή της Δευτέρας ήταν η δεύτερη αεροσκάφους του τύπου που επιχειρεί από αεροπλανοφόρο μέσα σε δύο μήνες.

Βρετανικό τέτοιο καταδιωκτικό/βομβαρδιστικό με τεχνολογία που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό του από εχθρικά ραντάρ και κατασκευάζεται από τη Lockheed Martin κατέπεσε στη Μεσόγειο τον Νοέμβριο. Ο πιλότος του, που έκανε χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματός του, ανασύρθηκε σώος και μεταφέρθηκε στο αεροπλανοφόρο HMS Queen Elizabeth. Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, το μαχητικό κατόπιν ανακτήθηκε.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, F-35 της Πολεμικής Αεροπορίας της Νότιας Κορέας έκανε αναγκαστική προσγείωση κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

Τον Απρίλιο του 2019, F-35 της ΠΑ της Ιαπωνίας κατέπεσε στον Ειρηνικό Ωκεανό, στο βόρειο τμήμα του αρχιπελάγους, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο χειριστής του.

Η Λόκχιντ Μάρτιν ανακοίνωσε την Τρίτη καλύτερα των προσδοκώμενων αποτελέσματα χρήσης τριμήνου.

Το USS Carl Vinson, το USS Abraham Lincoln και οι αεροναυτικές δυνάμεις συνοδείας τους άρχισαν την Κυριακή ελιγμούς στη Νότια Σινική Θάλασσα, περιοχή η οποία συγκαταλέγεται στα μήλα της έριδος ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα. Η Ταϊβάν κατήγγειλε μαζικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη την ίδια ημέρα.

