“The 2Night Show” - Νίκος Κοκλώνης: οι τολμηρές παραγωγές και το πρόβλημα υγείας

Για όλους και για όλα μίλησε ο Νίκος Κοκλώνης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το "The2night Show"

Καλεσμένος στο "The 2night Show" ήταν το βράδυ της Τρίτης ο Νίκος Κοκλώνης.

Ο παρουσιαστής και παραγωγός, παραχώρησε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μεταξύ άλλων μίλησε για τις παραγωγές που κάνει και τα shows, τις φήμες για πολύ υψηλούς μισθούς στους υπαλλήλους του αλλά και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Όσον αφορά στις φήμες πως η εταιρεία του δίνει παχυλούς μισθούς, ο Νίκος Κοκλώνης απάντησε μεταξύ άλλων:

«Δεν παίρνουν πολλά, παίρνουν αυτά που πρέπει να πάρουν. Κάνω παραγωγές για τα κανάλια, αυτοί πληρώνουν. Τα deal κλείνει ο Κοκλώνης. Είμαι περήφανος για αυτό που έχω καταφέρει. Δεν μπορώ άλλο να βλέπω παραγωγές να σκίζουν και είναι από μη Έλληνες παραγωγούς. Με πειράζει να βλέπουμε μία παραγωγή στην ελληνική τηλεόραση στο prime time και έχει 60 τεχνικούς από άλλες χώρες και όχι από την Ελλάδα. Εγώ έχω 100% Έλληνες, στην Barking Well τα 670 άτομα είναι όλοι Έλληνες... Δεν ισχύει ότι πληρώνουμε ακριβά. Ο Κοκλώνης είναι εργολάβος, εκτελεί παραγωγές. Αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση τις παραγωγές μας τις έχει παραγγείλει ένα κανάλι... Για να “σκάσει” ο Κοκλώνης, θα σκάσει πρώτα το κανάλι».

Ο Νίκος Κοκλώνης, μίλησε και για τη φιλία του με τον Τρύφωνα Σαμαρά αλλά και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και ο γνωστός hairstylish στάθηκε στο πλευρό του.

«Πριν από δύο χρόνια είχαμε πάει ένα ταξίδι και είχα γυρίσει και δεν ένιωθα καλά. Δεν το ξέρει κανείς αυτό… Και πήγα και έκανα εξετάσεις. Βγήκαν και μου λέει ο γιατρός σε βλέπω καλά αλλά για να τσεκάρουμε κάτι δείκτες. Και βγήκαν χάλια. Τον κοιτάω και του λέω “φίλε μου, δεν ξέρω αν θα τα βγάλω πέρα. Εκεί κατάλαβα ότι αυτό που μετράει είναι ότι ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο για κάποια μαθήματα και αναμνήσεις. Και ένα ευρώ να έχω στο βρακί μου θα το δώσω σε κάποιον που έχει ανάγκη και δεν θέλω να το λέω».

