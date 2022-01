Κοινωνία

Στύλοι Ολυμπίου Διός: Ισχυρή έκρηξη και φωτιά σε κτήριο (εικόνες)

Από το ωστικό κύμα της έκρηξης έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα κτήρια και καταστήματα.

Ζημιές σε κτήρια, σε απόσταση μέχρι 200 μέτρα, προξένησε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο εξαώροφο κτήριο της λεωφόρου Συγγρού 3 στους Στύλους του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα, όπου τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 78χρονος.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ως πιθανότερο αίτιο για την έκρηξη εξετάζεται η διαρροή υγραερίου ή φυσικού αερίου, καθώς διαπιστώθηκε ότι υπήρχε διαρροή στο κτήριο, όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, η οποία αντιμετωπίστηκε.

Η έκρηξη σημειώθηκε στον ημιώροφο του κτιρίου, όπου είναι χώρος κατοικίας, ενώ το υπόλοιπο κτήριο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν κατοικείται καθώς ετοιμάζονται διαμερίσματα για μίσθωση.

Ακολούθησε μικρής έκτασης πυρκαγιά, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική και συγκεκριμένα από 18 πυροσβέστες που έφτασαν εκεί με 6 υδροφόρα οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Ωστόσο, από το ωστικό κύμα της σφοδρής έκρηξης υπέστη σοβαρές ζημιές όλο το κτήριο, στο ισόγειο του οποίου υπάρχει κατάστημα με βιολογικά προϊόντα, καθώς και το απέναντι κτήριο, τόσο σε τζάμια, όσο και σε τοίχους. Τζάμια έσπασαν σε απόσταση 200 μέτρων, σε κτήρια αλλά και σε δύο αυτοκίνητα.

Το ευτύχημα είναι ότι λόγω της σημερινής αργίας δεν κυκλοφορούσαν άνθρωποι στην περιοχή, γι' αυτό και δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα.

Ο 78χρονος, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, διέμενε στον ημιώροφο, όπου σημειώθηκε ή έκρηξη και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο διακομίστηκε στο Λαϊκό νοσοκομείο, πριν φτάσουν στο σημείο τα πυροσβεστικά οχήματα.

Στον τόπο της έκρηξης έφτασε και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ, για την περίπτωση που η έκρηξη προκλήθηκε από κάποιον εκρηκτικό μηχανισμό, ωστόσο την προανάκριση αναλαμβάνει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, που θα διερευνήσει κάτω από ποιες συνθήκες προκλήθηκε η έκρηξη.

Αυτή την ώρα παραμένει κλειστή η Λεωφόρος Συγγρού, για λόγους ασφαλείας και μέχρι να καθαριστεί από τα συντρίμμια, που έχουν σκορπιστεί παντού.

