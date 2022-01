Κοινωνία

"Ελπίδα" - Αττική Οδός: Τι είπε ο αδερφός του 62χρονου που έπαθε έμφραγμα στον ΑΝΤ1

Ποια η κατάσταση της υγείας του 62χρονου που υπέστη έμφαγμα όσο ήταν εγκλωβισμένος στην Αττική Οδό.

Στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" και στον Γιώργο Παπαδάκη, μίλησε ο αδερφός του 62χρονου άνδρα που νοσηλεύεται με έμφραγμα μετά την πολύωρη παραμονή του εγκλωβισμένος στην Αττική Οδό.

Όσον αφορά στη κατάσταση της υγείας του αδερφού του, είπε: "Είναι σταθερός στη Μονάδα Εμφραγμάτων του Ερυθρού Σταυρού και προγραμματίζεται για στεφανιογραφία και πιθανώς αγγειοπλαστική με στεντ, αυτό που λέμε μπαλονάκι".

Ο αδερφός του 62χρονου, είπε ακόμη πως περίμενε περισσότερο από 12 ώρες: "Γνωρίζω ότι μπήκε από την Αττική Οδό στην είσοδο της Παλλήνης από τις 11 το πρωί και απεγκλωβίστηκε με την βοήθεια στρατιωτών μετά τις 12 τη νύχτα."

Και συνέχισε: "Είχε δυσφορία εντός του αυτοκινήτου και επειδή δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο ΕΚΑΒ, βγήκε να περπατήσει και αυτό ήταν επιβαρυντικό."

Τέλος ο αδερφός του 62χρονου που υπέστη έμφραγμα όσο ήτα εγκλωβισμένος στην Αττική Οδό, μίλησε για τον προβληματισμό του σχετικά με το γιατί δεν ήταν ανοιχτή έστω η ΛΕΑ.

Να σημειωθεί ότι ακόμη και σήμερα εκατοντάδες αυτοκίνητα παραμένουν εγκλωβισμένα στην Αττική Οδό.

Επιπλέον, οχήματα της Πολιτικής Προστασίας σε Παλλήνη (Λ. Μαραθώνος και Μιλήση - Έξοσος 15 Αττικής Οδού), από σήμερα και για όσες ημέρες απαιτηθεί, είναι διαθέσιμα στους οδηγούς για τη μεταφορά και την ανάκτηση των οχημάτων τους από την Αττική Οδό (Ώρες: 09.00-19.00). Ομοίως και από το Δαχτυλίδι Λ. Κηφισίας.

