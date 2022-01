Αθλητικά

Australian Open - Τσιτσιπάς: Στα ημιτελικά με θρίαμβο

Ο Έλληνας πρωταθλητής έπιασε εξαιρετική απόδοση και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Ιταλό αντίπαλο του.

Αποδίδοντας κατά διαστήματα εξαιρετικό τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 4 της παγκόσμιας κατάταξης, προκρίθηκε στον ημιτελικό του Australian Open, που φιλοξενείται στην Μελβούρνη.

Μετά από αγώνα μίας ώρας και 56 λεπτών, ο Έλληνας πρωταθλητής, νίκησε άνετα τον Ιταλό, Γιανίκ Σίνερ (Νο 10) με 6-3, 6-4, 6-2 και με «έπαθλο» ένα εισιτήριο για τον τελικό, θα αντιμετωπίσει ή τον Ρώσο, Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Νο 2) ή τον Καναδό, Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ (Νο 9).

Ο «Tsitsifast» μπήκε στην «Rod Laver Arena» πολύ καλά προετοιμασμένος και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο του. Στο πρώτο σετ, έκανε άμεσα break και προηγήθηκε 3-0, ενώ στην συνέχεια, διατήσε το σερβίς του και μετά από μόλις 37 λεπτά έφθασε στο 6-3.

Ανάλογη ήταν η εικόνα του ματς και στο δεύτερο σετ, με τον Έλληνα πρωταθλητή να «σπάει» το σερβίς του Σίνερ στο τρίτο γκέϊμ και να αποκτά προβάδισμα με 2-1 και 3-1, για να φθάσει με άνεση στο 6-4, μετά από 45 λεπτά.

Αποφασισμένος να «καθαρίσει» την νίκη και την πρόκριση, ο Τσιτσιπάς έκανε και πάλι νωρίς break στο σερβίς του Ιταλού τενίστα και αφού προηγήθηκε με 2-1, δεν έδωσε στον Σίνερ την δυνατότητα ν΄ αντιδράσει, καθώς του «έσπασε» για δεύτερη φορά το σερβίς και απέκτησε ισχυρό πλεονέκτημα, προηγούμενος με 4-1 και 5-1. Ο Σίνερ κατάφερε να μειώσει σε 5-2, αλλά ο Τσιτσιπάς διατήρησε το σερβίς του και μετά από 34 λεπτά, έκλεισε το σετ και την πρόκριση στην τελευταία τετράδα του πρώτου Grand Slam της χρονιάς.

