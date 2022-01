Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για κακοκαιρία “Ελπίδα”: Ο εξαφανισμένος Μητσοτάκης να ζητήσει παραιτήσεις υπουργών

Σκληρή επίθεση στον Πρωθυπουργό και σε πλειάδα υπουργών εξαπέλυσε η αξιωματική αντιπολίτευση με φόντο τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία «Ελπίδα».

«Μετά από δύο ημέρες silver alert για τον κ. Μητσοτάκη για το χάος που δημιούργησε το επιτελικό του κράτος, στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο το ελάχιστο που θα περίμεναν οι πολίτες είναι να σταματήσει να κρύβει τις ευθύνες του πίσω από επιθέσεις σε άλλους, μέχρι και στους πολίτες, και να ζητήσει τις παραιτήσεις υπουργών», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του.

Ειδικότερα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, παραίτηση του κ. Οικονόμου «που έφτασε να τα βάλει μέχρι και με τους μετεωρολόγους για να δικαιολογήσει το μπάχαλο». Του κ. Στυλιανίδη, «της χρυσής μεταγραφής που έκανε προσωπικά ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης για την πολιτική προστασία, μετά το φιάσκο των πυρκαγιών του καλοκαιριού ο οποίος κατάφερε το πρωτοφανές να κλείσουν όλες οι κεντρικές λεωφόροι της Αθήνας από τα πρώτα χιόνια, αφήνοντας χιλιάδες οδηγούς για ώρες στο έλεος της κακοκαιρίας».

Του κ. Καραμανλή «αρχιτέκτονα του χάους στις Μεταφορές και βασικού υπευθύνου της ταλαιπωρίας δεκάδων χιλιάδων επιβατών σε Ηλεκτρικό, Προαστιακό και τρένα». Του κ. Σκρέκα «που τρεις μέρες μετά έχει αφήσει ολόκληρες περιοχές της Αττικής χωρίς ρεύμα και θέρμανση» και, τέλος, των κ.κ. Θεοδωρικάκου και Βορίδη «για την 'άψογη' λειτουργία του κρατικού μηχανισμού».

Η αξιωματική αντιπολίτευση σχολιάζει ότι «επειδή ωστόσο είναι πάρα πολλοί και θα μείνει χωρίς υπουργικό συμβούλιο, προτείνουμε στον εξαφανισμένο κ. Μητσοτάκη να τους πάρει όλους μαζί και να φύγουν μια ώρα αρχύτερα, μήπως και ανασάνει η χώρα».

