“Ελπίδα” – ΔΕΔΔΗΕ: Σε ποιες περιοχές συνεχίζονται τα προβλήματα ηλεκτροδότησης

Πέρα από τις σοβαρές βλάβες που σχετίζονται με γραμμές μέσης τάσης, υπάρχουν μικρότερες μεμονωμένες βλάβες σε όλη την Αττική.

Στις περιοχές Μαραθώνας, Γραμματικό, Καλέντζι, Κάτω Σούλι και στα Μεσόγεια εντοπίζονται αυτήν την ώρα τα σημαντικότερα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Το πρωί παρέμεναν εκτός 4 γραμμές από τις 79 γραμμές μέσης τάσης που είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τη μαρτυρία κατοίκου των Γλυκών Νερών, στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" , όπου η οικογένεια του με μικρά παιδιά, παραμένει χωρίς ρεύμα για 3 μέρες.

Ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ, σε συνέχεια της πληροφόρησης του κοινού, αναφορικά με την πορεία της αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στο Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΔΑ», επισημαίνει ότι τα συνεργεία συνεχίζουν να εργάζονται εντατικά έως και αυτή την ώρα, στοχεύοντας στην πλήρη επανηλεκτροδότηση όλων των περιοχών.

Αναλυτικότερα αυτή την ώρα συνεχίζονται πυρετωδώς οι εργασίες σε 4 γραμμές στις περιοχές Κάτω Σούλι, Γραμματικό, Σχοινιά και Πικέρμι. Ταυτόχρονα τα συνεργεία συνεχίζουν εργασίες αποκατάστασης σε πλήθος μεμονωμένων βλαβών σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου η κακοκαιρία δημιούργησε προβλήματα ηλεκτροδότησης σε περίπου 200.000 νοικοκυριά, ενώ αυτή την ώρα οι ζημιές στο Δίκτυο επηρεάζουν την ηλεκτροδότηση περίπου 3.000 νοικοκυριών.

Τέλος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχουν επανηλεκτροδοτηθεί όλα τα νοικοκυριά, τονίζεται ότι όσοι καταναλωτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τον ΔΕΔΔΗΕ τηλεφωνικά στο 800 400 4000, 11500 ή 2111900500 ή να το δηλώσουν μέσω της εφαρμογής MyDEDDiE από το κινητό τους (Android και iOS) ή και μέσω υπολογιστή από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ στο Online Δήλωση Βλάβης (deddie.gr).

