“Ελπίδα”: Πολικές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα

Σε ποιο σημείο της Ελλάδας η θερμοκρασία έπεσε χαμηλότερα κι από τους μείον 18 βαθμούς κελσίου.

Πολύ χαμηλές αρνητικές θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας, με τη χαμηλότερη τιμή να καταγράφεται στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας με -18,1 βαθμούς Κελσίου.

Είναι χαρακτηριστικό είναι ότι 288 μετεωρολογικοί σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr κατέγραψαν αρνητικές ελάχιστες θερμοκρασίες, εκ των οποίων 44 μετεωρολογικοί σταθμοί -όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στη Νότια- κατέγραψαν θερμοκρασίες κάτω των -10 °C.

Ενδεικτικά: Νέος Καύκασος Φλώρινας -16,4, Νεμέα -14,8, Νευροκόπι -14,4, Άγιος Δημήτριος Ολύμπου -13,7, Καλάβρυτα -13,6, Τρίπολη -12,5 βαθμοί.

