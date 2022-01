Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης - Ιερεάς αποκλειστικά στον ΑΝΤ1: Είμαι αθώος (βίντεο)

Τι δήλωσε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 ο ιερέας

Συγκλονίζουν οι νέες εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση με την υπόθεση του ιερέα, που έρχονται καθημερινά στο φως.

Μετά την απολογία του χθες κρίθηκε προφυλακιστεός, ενώ του ασκήθηκε και συμπληρωματική ποινική δίωξη για πορνογραφία και ασέλγεια.

Σε αποκλειστική του δήλωση στον ΑΝΤ1, δια του δικηγόρου του είπε "είμαι αθώος, διασύρομαι".

Ανήλικη babysitter ήταν παρούσα την ώρα της σύλληψής του και οι Αρχές κατέσχεσαν το κινητό της.

Η 18χρονη φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είχε από το 2019 ερωτική σχέση με τον ιερωμένο, χωρίς ωστόσο να προβεί σε καταγγελία σε βάρος του ισχυριζόμενη ότι έχει συναισθήματα για αυτόν.

"Ο,τι έχει γίνει, έχει γίνει με τη θέλησή μου, είχα γνώση των πράξεών μου.'Ο,τι έκανα, ήθελα και το έκανα" φέρεται να κατέθεσε η 18χρονη, από την κατάθεση της οποίας οι δικαστικές αρχές "βλέπουν" αντίστοιχες περιγραφές ως προς την προσέγγιση του κατηγορούμενου σε νεαρά κορίτσια, με όσα κατήγγειλε η 17χρονη.

Η μητέρα της ανήλικης babysitter φέρεται από την πλευρά της να είπε στις Αρχές πως και στην ίδια είχε προτείνει να βρεθούν κάπου μόνοι τους, όμως ποτέ δεν φανταζόταν, όπως η ίδια φέρεται να είπε, ότι κάτι τέτοιο θα έχει κάνει και με την ανήλικη κόρη της.

Ο νέος δικηγόρος του ιερεά, Λουκάς Προυσανίδης, μίλησε το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή "Το Πρωινό" και είπε "χθες αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση, δεν είχε οποιαδήποτε σχέση ερωτικού περιεχομένου με την ανήλικη" ενώ συμπλήρωσε "'έχουμε και εμείς μάρτυρες να καταθέσουν που δεν κλητεύθηκαν".

