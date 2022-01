Κοινωνία

Κλειστά τα σχολεία στην Αττική την Πέμπτη

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Αττικής

Κλειστά για τρίτη ημέρα θα παραμείνουν τα σχολεία στην Αττική.

«Με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την καλύτερη προάσπιση της ασφάλειας των παιδιών, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και κατόπιν σχετικών συστάσεων και εισηγήσεων των οικείων Δήμων, κλειστά θα παραμείνουν και αύριο 27 Ιανουαρίου τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κλειστά θα είναι επίσης τα νηπιαγωγεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

