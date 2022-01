Κόσμος

Μπορέλ: “αόρατοι πόλεμοι” με όπλα μετανάστες, εμβόλια, ενέργεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ σε εκδήλωση με θέμα «Η Ευρώπη σε κίνδυνο: Τι ακολουθεί για την ασφάλεια και την άμυνα της ΕΕ;»

Tον κίνδυνο των «αόρατων πολέμων» και τη χρήση των πάντων ως όπλων επισήμανε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ μιλώντας σε εκδήλωση με θέμα «Η Ευρώπη σε κίνδυνο: Τι ακολουθεί για την ασφάλεια και την άμυνα της ΕΕ;».

«Στρατιωτικές συγκρούσεις εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι οι 'αόρατοι πόλεμοι' παντού και η χρήση των πάντων ως όπλων: των μεταναστών, των εμβολίων, της ενέργειας», ανέφερε ο Ζοζέπ Μπορέλ επισημαίνοντας ότι «η Ευρώπη και η ασφάλειά της βρίσκονται σε κίνδυνο. Χρειαζόμαστε απαντήσεις για την κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη, το ζήτημα Ουκρανίας-Ρωσίας και την αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης, αλλά και για τις ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε».

Όσον αφορά το θέμα Ουκρανίας-Ρωσίας, ο Ύπατος Εκπρόσωπος σημείωσε ότι «αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο μιας μεγάλης στρατιωτικής σύγκρουσης στην ήπειρό μας. Η Ρωσία έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 100.000 στρατιώτες και βαρύ εξοπλισμό στα ουκρανικά σύνορα. Εκφράζει ανοιχτές απειλές για χρήση βίας, εκτός εάν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της. Διακυβεύονται η μοίρα της Ουκρανίας, αλλά και οι ευρύτερες αρχές της ευρωπαϊκής ασφάλειας». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η παρούσα «κρίση δεν αφορά μόνο την Ουκρανία, αλλά και την ευρωπαϊκή τάξη ασφαλείας. Η Ρωσία προσπαθεί να γυρίσει πίσω τη σελίδα της ιστορίας, να γυρίσει το ρολόι πίσω σε σφαίρες επιρροής που ανήκουν στο παρελθόν».

Επιπροσθέτως, ο κ. Μπορέλ αναφέρθηκε στο ενεργειακό, σημειώνοντας ότι «υπάρχει η ενεργειακή διάσταση, όπου και πάλι ο ρόλος της ΕΕ είναι βασικός».

«Πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από την ρωσική ενέργεια και αυτό θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις σχέσεις μας με την Ρωσία. Είναι πολύ σημαντικό το να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την Πράσινη Συμφωνία, στο γεωπολιτικό πεδίο αυτό θα αλλάξει το παιχνίδι», σημείωσε συμπληρώνοντας ότι « θα επηρεάσει επίσης τους άμεσους γείτονές μας στην Μεσόγειο» .

Τέλος, όσον αφορά στη στρατηγική πυξίδα, ο Ύπατος Εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να σώσει πολίτες σε μια κατάσταση όπως αυτή που είδαμε στο Αφγανιστάν το περασμένο καλοκαίρι. Ή να παρέμβει γρήγορα σε μια κρίση όπου η βία απειλεί τις ζωές των αμάχων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείνουμε την ανάπτυξη μιας δύναμης ταχείας επέμβασης της ΕΕ που θα μας επιτρέπει να αναπτύσσουμε γρήγορα έως και 5.000 στρατιώτες για διαφορετικούς τύπους κρίσεων».

Ειδήσεις σήμερα:

Η Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε υπνωτήριο αστέγων

Australian Open - Τσιτσιπάς: Στα ημιτελικά με θρίαμβο

Βιασμός ανήλικης - Ιερεάς αποκλειστικά στον ΑΝΤ1: Είμαι αθώος (βίντεο)