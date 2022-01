Κοινωνία

ΟΑΣΑ: Πώς κινούνται τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού εντοπίζονται προβλήματα με τις μετακινήσεις των ΜΜΜ

Αποκαθίσταται σταδιακά από το πρωί της Τετάρτης (26.1.2022) η λειτουργία λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ του δικτύου του ΟΑΣΑ καθώς κινούνται στους δρόμους τα λεωφορεία και τρόλεϊ, τα οποία μπορούν να εκτελέσουν πλήρως ή μερικώς τα δρομολόγιά τους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, επί του παρόντος σε λειτουργία βρίσκονται 155 γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ ενώ εντοπίζονται ακόμα προβλήματα, λόγω παγετού και ολισθηρότητας του οδοστρώματος, κυρίως σε δρομολόγια στις περιοχές Ανατολικής Αττικής, Κηφισιάς, Πεντέλης, Αχαρνών, Φυλής και Θρακομακεδόνων.

Τι ισχύει σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ

Οι γραμμές 2 και 3 του μετρό λειτουργούν κανονικά. Στο τμήμα «Δουκ. Πλακεντίας» – Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», οι συρμοί πραγματοποιούν στάση στο Κορωπί και Κάντζα. Οι συρμοί διέρχονται χωρίς ενδιάμεςη στάση στον σταθμό Παλλήνη.

Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια της Γραμμής 1 του Μετρό (πρώην ΗΣΑΠ) με τους συρμούς να κινούνται χωρίς προβλήματα από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά, καθώς ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες εκχιονισμού από τον σταθμό «Ειρήνη» και μετά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τη ΣΤΑΣΥ, «αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο δίκτυο της Γραμμής 1 του Μετρό [πρώην ΗΣΑΠ] και η κίνηση των συρμών διεξάγεται κανονικά σε ολόκληρη τη Γραμμή Πειραιάς- Κηφισιά και αντίστροφα». Αυτό σημαίνει πως σταματά η λειτουργία της προσωρινής λεωφορειακής γραμμής Χ7 από τον σταθμό «Ειρήνη» μέχρι αυτόν της Κηφισιάς.

Ακόμη, σημειώνεται πως κανονικά λειτουργούν και οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό αλλά στο τμήμα από «Δουκίσσης Πλακεντίας» μέχρι «Αεροδρόμιο» οι συρμοί δεν πραγματοποιούν στάση στον σταθμό «Παλλήνη».

Στο δίκτυο του ΤΡΑΜ, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των συρμών στη γραμμή 7 Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος. Στη γραμμή 6 Σύνταγμα – Πικροδάφνη τερματικός σταθμός είναι η στάση Λ. Βουλιαγμένης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι επιβάτες μπορούν να καλούν στο πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185.

Ειδήσεις σήμερα:

Κλειστά τα σχολεία στην Αττική την Πέμπτη

Ιωάννινα: Δύο γυναίκες εντοπίστηκαν νεκρές

Μητσοτάκης για κακοκαιρία “Ελπίδα”: Υπήρξαν αστοχίες και ανεπάρκειες