Ρύθμιση οφειλών σε 36 – 72 δόσεις: Παρατείνεται η προθεσμία

Τι αναφέρει η απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνου Τσακλόγλου. Μέχρι ποτε ισχύει η παράταση.

Με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνου Τσακλόγλου, παρατείνεται, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022, η προθεσμία για την υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση χρεών που προβλέπει την τμηματική καταβολή έως και 72 μηνιαίες δόσεις για τον ΕΦΚΑ..

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «στη ρύθμιση αυτή μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές που προέκυψαν από τον Φεβρουάριο του 2020 μέχρι και τον Ιούνιο του 2021, εξαιτίας της λήψης των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.».

