Συνταγές

Κοτόσουπα αυγολέμονο από τον Πέτρο Συρίγο (βίντεο)

Μία εύκολη και πεντανόστιμη συνταγή για κοτόσουπα αυγολέμονο παρουσίασε στην εκπομπή ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό", Πέτρος Συρίγος.

ΥΛΙΚΑ

Συστατικά για την παραδοσιακή κοτόσουπα αυγολέμονο

1 κοτόπουλο

2 καρότα

1 κρεμμύδι

2 κλωναράκια σέλινο

200 γρ ρύζι γλασέ

4 αυγά(2 κρόκους, 2 ασπράδια)

2 λεμόνια χυμό

1 φύλλο δάφνης

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα με 4 λίτρα νερό βάζουμε το κοτόπουλο που έχουμε κόψει στα 6 για να βράσει.

σέλινο ολόκληρο και το φύλλο δάφνης.

Βράζουμε για 45 λεπτά.

σε μια πιατέλα και σκεπάζουμε με μεμβράνη.

μας έχει ξεφύγει κανένα κοκαλάκι.

Προσθέτουμε το ρύζι για βράζουμε για περίπου 20 λεπτά, έπειτα το κρατάμε στην άκρη, όχι στην φωτιά.

γίνουν λευκά.

Στη συνέχεια προσθέτουμε τους κρόκους, ανακατεύουμε και βάζουμε σιγά σιγά τον χυμό από τα λεμόνια ανακατεύοντας.

Παίρνουμε τον ζωμό της κατσαρόλας και τον προσθέτουμε στο μπολ με τα αγά, με συνεχόμενη ροή αλλά σιγά σιγά. Το κάνουμε αυτό περίπου 10 φορές, έπειτα το μεταφέρουμε στην κατσαρόλα.

Παραδοσιακά σερβίρουμε σε μεγάλη μπολιέρα την σούπα και δίπλα το κοτόπουλο με τα λαχανικά. Αν θέλετε μπορείτε να τα κόψετε σε μικρά κομματάκια και να τα ανακατέψετε μέσα στην σούπα.κοτόσουπα αυγολέμονο