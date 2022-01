Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβολιασμοί: Ποιοι αναβάλλονται την Πέμπτη

Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας για τους εμβολισμούς. Τι θα γίνει με όσους χάσουν το ραντεβού τους.



Κανονικά θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 27/1, οι εμβολιασμοί των ενηλίκων και των παιδιών άνω των 12 όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Όσοι πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα, θα μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να επαναπρογραμματίσουν άμεσα τον εμβολιασμό τους, καθώς υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού.

Οι εμβολιασμοί των παιδιών 5-11 ετών, οι οποίοι θα πραγματοποιούνταν αύριο και μεθαύριο στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και αύριο στο mega εμβολιαστικό κέντρο «Προμηθέας», αναστέλλονται. Οι γονείς θα ενημερωθούν με SMS για την ημέρα και ώρα των νέων ραντεβού.

Οι εμβολιασμοί των παιδιών 5-11 ετών στα υπόλοιπα εμβολιαστικά κέντρα (Νοσοκομεία Παίδων "Αγία Σοφία" και "Π. & Α. Κυριακού", Γ.Ν. "Ασκληπιείο", Γ.Ν. Ελευσίνας "Θριάσιο", ΓΝΠ "Τζάνειο", ΓΝΔΑ "Αγία Βαρβάρα", ΠΓΝ "Αττικόν", Γ.Ν. Νίκαιας και στα Κέντρα Υγείας Περιστερίου, Αγίων Αναργύρων, Κερατσινίου, Μεγάρων και Σαλαμίνας) θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Όσοι γονείς με τα παιδιά τους δεν μπορέσουν να προσέλθουν αύριο στα παραπάνω εμβολιαστικά κέντρα, τα στοιχεία τους θα αντληθούν από το σύστημα ώστε να κλειστούν από την Επιχείρηση «Ελευθερία» νέα ραντεβού τα οποία θα αποσταλούν στους πολίτες με SMS».

