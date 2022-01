Πολιτική

Τσίπρας: πρόωρες εκλογές για να αποφύγουμε νέα δεινά

"Πυρά" από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στον Πρωθυπουργό, το οποία καλεί να προσφύγει στην λαϊκή ετυμηγορία.



«Ο κ. Μητσοτάκης ύστερα από τρεις μέρες πρωτοφανούς παράλυσης του κρατικού μηχανισμού, εμφανίστηκε σήμερα για να αποποιηθεί για άλλη μια φορά τις δικές του πολιτικές ευθύνες», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωσή του.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κοστίσει πολύ ακριβά στον ελληνικό λαό. Γεννά διαρκώς ανασφάλεια και φόβο. Με την παράλυση του κράτους, στο οποίο δεν πιστεύει, με την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας και της ακρίβειας, με την εκτεταμένη διαφθορά», υπογραμμίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Τέλος, καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να προσφύγει το συντομότερο στη λαϊκή ετυμηγορία πριν επιφέρει και νέα μεγαλύτερα δεινά για τον τόπο».

