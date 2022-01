Πολιτική

Τσίπρας: πρόωρες εκλογές για να αποφύγουμε νέα δεινά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πυρά" από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στον Πρωθυπουργό, το οποία καλεί να προσφύγει στην λαϊκή ετυμηγορία.



«Ο κ. Μητσοτάκης ύστερα από τρεις μέρες πρωτοφανούς παράλυσης του κρατικού μηχανισμού, εμφανίστηκε σήμερα για να αποποιηθεί για άλλη μια φορά τις δικές του πολιτικές ευθύνες», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωσή του.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κοστίσει πολύ ακριβά στον ελληνικό λαό. Γεννά διαρκώς ανασφάλεια και φόβο. Με την παράλυση του κράτους, στο οποίο δεν πιστεύει, με την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας και της ακρίβειας, με την εκτεταμένη διαφθορά», υπογραμμίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Τέλος, καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να προσφύγει το συντομότερο στη λαϊκή ετυμηγορία πριν επιφέρει και νέα μεγαλύτερα δεινά για τον τόπο».

Ακολουθεί η πλήρης δήλωση:

«Ο κ. Μητσοτάκης ύστερα από τρεις μέρες πρωτοφανούς παράλυσης του κρατικού μηχανισμού, εμφανίστηκε σήμερα για να αποποιηθεί για άλλη μια φορά τις δικές του πολιτικές ευθύνες.

Δεν έφταιξε το ανίκανο επιτελικό κράτος. Δεν έφταιξαν οι υπουργοί του που δεν είχαν κανένα σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης. Έφταιξαν μόνο οι ιδιώτες, η Μετεωρολογική Υπηρεσία, η τοπική αυτοδιοίκηση.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κοστίσει πολύ ακριβά στον ελληνικό λαό. Γεννά διαρκώς ανασφάλεια και φόβο.

Με την παράλυση του κράτους, στο οποίο δεν πιστεύει. Με την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας και της ακρίβειας. Με την εκτεταμένη διαφθορά.

Η καλύτερη αποζημίωση για τον ελληνικό λαό είναι το συντομότερο να προσφύγει στη λαϊκή ετυμηγορία, πριν επιφέρει και νέα μεγαλύτερα δεινά για τον τόπο».

"Πυρά" και από τα άλλα κόμματα

Εντονη κριτική στην Κυβέρνηση άσκησε με δήλωση του και ο Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε μισή συγγνώμη»

Ανακοίνωση εξέδωσε και το ΚΚΕ στην οποία αναφέρει: «Ούτε οι υποκριτικές “συγγνώμες”, ούτε οι προκλητικές δικαιολογίες, ούτε οι αποζημιώσεις εξαγοράς της σιωπής μπορούν να κατευνάσουν τη δίκαιη οργή, να “βγάλουν λάδι” την κυβέρνηση και το αστικό κράτος, του οποίου οι “ανεπάρκειες” εμφανίζονται μόνο όταν είναι να προστατευτεί ο λαός. Όταν η ζωή του λαού κινδυνεύει στους αποκλεισμένους δρόμους, στα σπίτια χωρίς ρεύμα και θέρμανση, στα απομονωμένα νοσοκομεία, καμία υπομονή και καμία κατανόηση δεν μπορεί να υπάρχει. Εδώ και τώρα χρειάζεται να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση όλων των προβλημάτων, όπως τα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές της Αττικής, που παραμένουν ακόμη και μετά από τρεις μέρες! Είναι η ώρα να δυναμώσει ο αγώνας για την ανατροπή μιας εγκληματικής διαχρονικής πολιτικής, που αντιμετωπίζει την προστασία του λαού ως “κόστος”, που παραδίδει κρίσιμα έργα και υποδομές στα επιχειρηματικά συμφέροντα, που τελικά θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες στο βωμό του κέρδους και των προτεραιοτήτων του σημερινού σάπιου κράτους».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρει πως «έκπληκτοι σήμερα παρακολουθήσαμε το νέο «διάγγελμα» του πρωθυπουργού έπειτα από το υπουργικό συμβούλιο, με το οποίο ζητούσε «συγνώμη» από τον ελληνικό λαό, ισχυριζόμενος ότι αυτός και κυβέρνηση του «διδάσκονται» από τις καταστροφές. Η υποκριτική «συγνώμη» του πρωθυπουργού στους Έλληνες πολίτες ήταν άλλη μία απόπειρα μετάθεσης των εγκληματικών ευθυνών της κυβέρνησης του. Όσο η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι «διδάσκεται» από τις συνεχείς αποτυχίες της, τόσο η Ελλάδα καταρρέει και καταστρέφεται. Η ΝΔ αποδεικνύεται «ανεπίδεκτη μαθήσεως». Όποιος όμως «συγχωρεί» το (επαναλαμβανόμενο από τη Νέα Δημοκρατία) έγκλημα, καθίσταται συνένοχος. Διότι, παραφράζοντας την ρήση του Βολταίρου, με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση επιχειρεί να καταστήσει άπαντες συναυτουργούς στα εγκλήματα της. Άλλωστε, από τότε που βγήκε η «συγγνώμη», χάθηκε το φιλότιμο. Και η κυβέρνηση δεν διαθέτει το απαραίτητο «πολιτικό φιλότιμο» ώστε να οδηγήσει άμεσα τη χώρα σε εκλογές. Η Ελληνική Λύση λοιπόν, δεν πρόκειται να δώσει «συγχωροχάρτι» και ζητά άμεσα την παραίτηση της κυβέρνησης καθώς η παραμονή της, μόνον δεινά επιφέρει στην Ελλάδα και τους Έλληνες».

«Ο πρωθυπουργός στην εισήγηση του προς το Υπουργικό Συμβούλιο αφού αρκέστηκε σε μία συγνώμη χωρίς ουσιαστικά να αναλάβει καμία πολιτική ευθύνη, μιας και πάντα του φταίει κάτι ή κάποιος άλλος, τόλμησε να αναφερθεί και στον ψηλό πήχη που έχει θέσει η Κυβέρνηση του, χωρίς να ερυθριά ή να διευκρινίζει αν αναφέρεται στην εξυπηρέτηση παρασιτικών, κρατικοδίαιτων ολιγαρχών», υπογραμμίζει σε σημερινή ανακοίνωσή του το ΜέΡΑ25. «Οι ολιγάρχες κύριε Μητσοτάκη, στους οποίους μαζί με τον κύριο Τσίπρα και τους προκατόχους σας έχετε παραδώσει όλες τις στρατηγικές υποδομές της χώρας (δρόμους, τρένα, ενέργεια, λιμάνια, αεροδρόμια κ.α.) όχι μόνο παρασιτούν βγάζοντας υπέρογκα κέρδη, όπως παραδεχτήκατε μέχρι και εσείς στην εισήγηση σας, αλλά δεν κουνούν και το παραμικρό τους δαχτυλάκι την κρίσιμη στιγμή», συνεχίζει και καταλήγει: «Πέρα λοιπόν από κατόπιν εορτής και υποκριτικές συγνώμες, αλλά ακόμα και την παραδοχή, ότι ο κρατικός μηχανισμός τελικά δεν ήταν έτοιμος, όπως διαβεβαίωναν οι επιτελάρχες της Μητσοτάκης Α.Ε., πρέπει όλες οι κρίσιμες, βασικές, στρατηγικές υποδομές της χώρας να επανέλθουν στον δημόσιο έλεγχο, άλλωστε το κράτος καλείται στο τέλος της μέρας να τις διαχειριστεί».





Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Κως: Νεκροί μαθητές του ΕΠΑΛ (εικόνες)

Στύλοι Ολυμπίου Διός: Ισχυρή έκρηξη και φωτιά σε κτήριο (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Ακυβέρνητο λεωφορείο έπεσε πάνω σε όχημα και δέντρα! (εικόνες)