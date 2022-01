Κοινωνία

Η Αττική Οδός άνοιξε κατά τμήματα

Μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων στην Αττική Οδό. Ποια τμήματα του δρόμου άνοιξαν.



Τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσαν τη μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα, αποδόθηκαν στην κυκλοφορία:

το Τμήμα της Αττικής Οδού από είσοδο Ελευσίνας έως Κόμβο Κηφισίας-Δαχτυλίδι

το Τμήμα της Αττικής Οδού από Κόμβο Κηφισίας-Δαχτυλίδι έως είσοδο Ελευσίνας

το Τμήμα της Περιφερειακής Υμηττού από τα Διόδια Κατεχάκη με κατεύθυνση τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Η διέλευση θα γίνεται άνευ καταβολής διοδίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την Αττική Οδό "επισημαίνεται επίσης ότι η κυκλοφορία στην κατεύθυνση Αεροδρόμιο – Κατεχάκη δεν είναι εφικτή ακόμα λόγω των πολλών οχημάτων που βρίσκονται εντός του αυτοκινητόδρομου. Η πρόσβαση από το Αεροδρόμιο προς την Αθήνα θα γίνεται είτε μέσω της Λ. Λαυρίου είτε μέσω της Λ. Βάρης - Κορωπίου όπως και τώρα. Όσον αφορά τα άλλα τμήματα της Αττικής Οδού, αυτά δεν μπορούν να τεθούν σε λειτουργία αν δεν απομακρυνθούν τα οχήματα που έχουν αφεθεί σε διάφορα σημεία του αυτοκινητόδρομου. Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες τους να έλθουν να παραλάβουν τα οχήματά τους προκειμένου να δοθούν και τα υπόλοιπα τμήματα της Αττικής Οδού σε κυκλοφορία".