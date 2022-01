Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Παιδιά 4 - 18 ετών το 33% των κρουσμάτων

Το ποσοστό θετικότητας και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία την εβδομάδα 17-23 Ιανουαρίου του ΕΟΔΥ για την covid-19, το ποσοστό θετικότητας ήταν 5,69% σε σύνολο 2.314.251 εργαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/Rapid-Ag) και 1,62% σε σύνολο 2.758.005 αυτοδιαγνωστικών ελέγχων.

Στο σύνολο των ελέγχων, το ποσοστό θετικότητας ήταν 2,59%.

Το σύνολο των ασθενών ηλικίας 4-18 ετών είναι 43.156, αποτελώντας το 33% στο σύνολο των κρουσμάτων.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών ήταν 3.433, ενώ το σύνολο των εξιτηρίων λόγω ίασης ήταν 2.963. O λόγος εισαγωγών νέων ασθενών προς εξιτήρια λόγω ίασης ήταν 1,16.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

