“Ελπίδα”: Τεράστια χιονοκάλυψη σε Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα (χάρτης)

Η επιφάνεια των χιονοκαλυμμένων περιοχών σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Οι ανέφελες συνθήκες που επικράτησαν χθες Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, έδωσαν τη δυνατότητα στους διεθνείς περιβαλλοντικούς δορυφόρους να καταγράψουν με ικανοποιητική ακρίβεια τις καλυμμένες με χιόνι εκτάσεις σε Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα.

Με βάση μια εικόνα που ελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης από το όργανο MODIS του αμερικανικού περιβαλλοντικού δορυφόρου Aqua, υπολογίστηκε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών-meteo.gr ότι η επιφάνεια των χιονοκαλυμμένων περιοχών ξεπερνά τα ξεπερνά τα 6.000.000 στρέμματα.

