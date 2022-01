Πολιτική

“Ελπίδα” - Αποστολόπουλος: πολλοί οδηγοί “φταίνε” για τα προβλήματα (βίντεο)

Τι είπε ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού για την Πολιτική Προστασία, την συνεννόηση και την συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τα παράπονα πολιτών που ταλαιπωρούνται.

Καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ήταν την Τετάρτη ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού και μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ, Ηλίας Αποστολόπουλος.

Όπως είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου, η περιοχή του είναι από εκείνες, μαζί με όμορους και άλλους κοντινούς Δήμους, που δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα από την κακοκαιρία «Ελπίδα», αναφέροντας πως υπάρχουν αρκετά προβλήματα και στον δικό του Δήμο, ενώ σημείωσε πως είναι περισσότεροι από 80 οι πολίτες στους οποίους έχει παρασχεθεί διαφόρων ειδών συνδρομή για μετακίνηση ή προμήθεια αγαθών και φαρμάκων.

«Οι Δήμοι έχουν αναλάβει ένα βάρος που δεν τους αναλογεί. Έχουμε αναλάβει αρμοδιότητες, χωρίς να έχουμε προσωπικό. Στην Πολιτική Προστασία των Δήμων υπάρχει 1 ή 2-3 εργαζόμενοι, χωρίς μηχανήματα. Εμείς έχουμε 3 εκχιονιστικά και είμαστε ένας Δήμος που δεν έχει τόσο συχνά χιόνια. Ωστόσο, στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας, και με την δυσκολία των προσλήψεων, θα πρέπει να έχουμε εξειδεικευμένους χειριστές μηχανημάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ότι αφορά τα παράπονα πολιτών που ταλαιπωρήθηκαν και την αντιδιαστολή όσων συνέβησαν στην Αττική με περιοχές της βόρειας Ελλάδας, που συχνά αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα, ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού είπε πως στην Αττική «δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους κακοκαιρίες».

Ρίχνοντας ευθύνες στους πολίτες, για την κατάσταση που διαμορφώθηκε στην Μεσογείων και άλλους δρόμους του Δήμου του, ο κ. Αποστολόπουλος αναφέρθηκε σε οδηγούς αυτοκινήτων, λέγοντας πως «πρέπει και ο κόσμος να μάθει να συμπεριφέρεται σωστά. Όταν κατέβαιναν μαζικά στον σταθμό «Εθνική Άμυνα» για να πάρουν με τα αυτοκίνητα τους, εργαζόμενους που γύριζαν με το Μετρό και δεν είχαν αλυσίδες και κολλούσαν στον δρόμο, σκεφθείτε πόσο μεγάλο πρόβλημα μας δημιουργούσαν».

Σε ότι αφορά την συνεννόηση και την συνεργασία μεταξύ των φορεών, ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού είπε πως «με την Περιφέρεια έγινε μια τηλεδιάσκεψη την Κυριακή με τον Περιφερειάρχη, όπου κατά βάση συζητήσαμε για το αν θα κλείσουν τα σχολεία την Δευτέρα, κάτι που αποφασίσαμε ομόφωνα».

Είπε πως υπάρχει καλή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, άφησε όμως αιχμές για την πρακτική των προηγούμενων ημερών, λέγοντας χαρακτηριστικά πως τα μηχανήματα της Περιφέρειας Αττικής ήταν σε κεντρικές αρτηρίες, όπως η Κηφισιάς και η Μεσογείων και έτσι δεν βοηθήθηκαν ουσιαστικά οι Δήμοι.

