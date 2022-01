Κοινωνία

Χαλάνδρι: Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο εν μέσω χιονιού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρά τους αποκλεισμένους δρόμους από το χιόνι οι κλέφτες “μπούκαραν” στο κοσμηματοπωλέιο με αυτοκίνητο!



Την κακοκαιρία και τα τεράστια προβλήματα που προκάλεσε, φαίνεται ότι εκμεταλλεύτηκαν κακοποιοί που εισέβαλαν με αυτοκίνητο σε κοσμηματοπωλείο στο Χαλάνδρι.



Μέσα στον χιονιά οι αστυνομικοί δέχθηκαν κλήση για διάρρηξη. Παρά το γεγονός ότι οι δρόμοι στην περιοχή ήταν απροσπέλαστοι λόγω του χιονιού, οι διαρρήκτες έφτασαν στο σημείο να εισβάλλουν με το αυτοκίνητο μέσα στο κοσμηματοπωλείο, ενώ στη συνέχεια με δοκάρια χτυπούσαν την βιτρίνα.



Ένας κράταγε το δοκάρι και ο οδηγός έκανε όπισθεν με δύναμη έτσι ώστε με αυτό τον τρόπο να μπορέσουν να σπάσουν την βιτρίνα και να μπουν στο κατάστημα.



Όλα συνέβησαν στην οδό Πλάτωνος, στις 3:30 περίπου το πρωί. Οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν την κακοκαιρία και εισέβαλαν στο κοσμηματοπωλείο το οποίο βρισκόταν σε δύσβατο λόγω του χιονιού πεζόδρομο και το «ξάφρισαν».



Οι ιδιοκτήτες αντιλήφθηκαν σήμερα το πρωί την κλοπή και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ελπίδα” - Πατούλης: Ενεργοποιείται το 1110 για αιτήματα πολιτών

Μελίσσια: Ηλικιωμένος γλίστρησε στον πάγο πηγαίνοντας στο φαρμακείο και πέθανε

Τροχαίο - Κως: Νεκροί μαθητές του ΕΠΑΛ (εικόνες)