Κοινωνία

Λεωφορεία - Τρόλεϊ: Αποσύρονται λόγω ολισθηρότητας του δρόμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ώρα θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια την Πέμπτη το πρωί, σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ.



Σταδιακά έχουν αρχίσει να αποσύρονται οχήματα από τις λεωφορειακές γραμμές και γραμμές τρόλεϊ, στις οποίες το οδόστρωμα παρουσιάζει μεγάλη ολισθηρότητα λόγω παγετού.

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται οι γραμμές οι οποίες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας μετά τις 18:30.

Στον επόμενο πίνακα είναι οι υπόλοιπες γραμμές στις οποίες θα διεξάγονται δρομολόγια έως τις 21.00.

Λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης παγετού στο οδικό δίκτυο και την Πέμπτη κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν να πραγματοποιούνται μετά τις 06:00.

Οι προσπάθειες για τη διεξαγωγή δρομολογίων, όπου αυτό είναι εφικτό, είναι συνεχείς, με προτεραιότητα την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων, επισημαίνει σε ενημέρωση του ο Όμιλος ΟΑΣΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλάνδρι: Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο εν μέσω χιονιού (βίντεο)

“Ελπίδα” - Πατούλης: Ενεργοποιείται το 1110 για αιτήματα πολιτών

Μελίσσια: Ηλικιωμένος γλίστρησε στον πάγο πηγαίνοντας στο φαρμακείο και πέθανε