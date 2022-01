Οικονομία

“Ελπίδα” - ΔΕΔΔΗΕ: νέα ενημέρωση για τις διακοπές ρεύματος

Τι αναφέρεται στην νεότερη ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ για τα νοικοκυριά που παραμένουν επί τρίτο 24ώρο εκτός του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Συνεχίζουν για τρίτο 24ώρο πλέον να μην έχουν ρεύμα πολλά νοικοκυριά, κυρίως στην Αττική, λόγω των προβλημάτων που προκλήθηκαν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης από την κακοκαιρία «Ελπίδα».

Την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου η κακοκαιρία δημιούργησε προβλήματα ηλεκτροδότησης σε 200.000 νοικοκυριά.

Στην τελευταία ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, που εκδόθηκε στις 19:30 της Τετάρτης, αναφέρεται πως πλέον δεν υπάρχει πρόβλημα στην Μέση Τάση και συνεχίζονται οι προσπάθειες για σύνδεση στο δίκτυο όσων νοικοκυριών και επιχειρήσεων εξακολουθούν να μην έχουν ρεύμα από το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ

«Ο ΔΕΔΔΗΕ, σε συνέχεια της πληροφόρησης του κοινού, αναφορικά με την πορεία της αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στο Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΔΑ», επισημαίνει ότι τα συνεργεία συνεχίζουν να εργάζονται εντατικά έως και αυτή την ώρα, στοχεύοντας στην πλήρη επανηλεκτροδότηση όλων των πολιτών.

Αναλυτικότερα , ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση των ζημιών στις κύριες γραμμές Μέσης Τάσης σε όλες τις περιοχές.

Αυτή την ώρα όλες οι προσπάθειες πλέον επικεντρώνονται στην αποκατάσταση των μεμονωμένων παροχών, καθώς με το πέρας των εργασιών στις κύριες γραμμές ΜΤ εντοπίζονται και περιορισμένες σποραδικές βλάβες στη Χαμηλή Τάση.

Η προσπάθεια για την αποκατάσταση και της τελευταίας μεμονωμένης παροχής θα συνεχιστεί καθ΄όλη τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως υπάρχουν πολλές δυσκολίες στην πρόσβαση των συνεργείων στα σημεία των ζημιών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία δεν αφορά σε κεντρικές οδικές αρτηρίες αλλά σε μικρότερους δρόμους που δεν έχουν ακόμη καθαριστεί.

Υπενθυμίζεται ότι οι καταναλωτές που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τον ΔΕΔΔΗΕ τηλεφωνικά στο 800 400 4000, 11500 ή 2111900500 ή να το δηλώσουν μέσω της εφαρμογής MyDEDDiE από το κινητό τους (Android και iOS) ή και μέσω υπολογιστή από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ στο Online Δήλωση Βλάβης (deddie.gr)».

