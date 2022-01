Παράξενα

Ουγκάντα: Ελέφαντας πάτησε και σκότωσε τουρίστα σε σαφάρι

Το περιστατικό σημειώθηκε στο εθνικό πάρκο Murchison Falls, όταν ο άνδρας βγήκε από το όχημα με το οποίο ταξίδευε.

(εικόνα αρχείου)

Ένας τουρίστας από τη Σαουδική Αραβία ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από ελέφαντα, κατά τη διάρκεια ενός σαφάρι σε εθνικό πάρκο στην Ουγκάντα, έγινε σήμερα γνωστό από αξιωματούχο της Αρχής Άγριας Πανίδας.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες στο εθνικό πάρκο Murchison Falls, όταν ο άνδρας βγήκε από το όχημα με το οποίο ταξίδευε με φίλους του, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του εκπροσώπου της Αρχής Άγριας Πανίδας της Ουγκάντας, Μπασίρ Χανγκί.

«Ο ελέφαντας άρχισε να τρέχει προς την κατεύθυνσή του και τον σκότωσε επί τόπου», εξήγησε ο Χανγκί.

Οι υπεύθυνοι του πάρκου σημείωσαν πως η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τον θάνατο του Σαουδάραβα Αϊμάν Σάγιεντ Ελσχαχανί και επανεξετάζει τα πρωτόκολλα ασφαλείας, προκειμένου να «αποτρέψει το ενδεχόμενο να επαναληφθούν τέτοιου είδους περιστατικά».

Και άλλες επιθέσεις άγριων ζώων έχουν σημειωθεί κατά το παρελθόν σε αυτήν τη χώρα της ανατολικής Αφρικής. Το 2018, μια λεοπάρδαλη σκότωσε τον τρίχρονο γιο ενός από τους φύλακες ενός άλλου πάρκου, στο δυτικό τμήμα της Ουγκάντας.

