Πολιτισμός

“Ελπίδα”: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνδράμει πολίτες για τρίτη ημέρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνεχίζουν την προσφορά βοήθειας σε ευάλωτους συμπολίτες μας, που αντιμετωπίζουν προβλήματα, λόγω κακοκαιρίας.

Σε ενημέρωση του Ε.Ε.Σ. αναφέρονται τα εξής:

"Κλιμάκια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εξυπηρετούν ανθρώπους που χρειάζονται αιμοκάθαρση, χημειοθεραπεία, άμεση χειρουργική επέμβαση και άλλα έκτακτα περιστατικά, μεταφέροντας τους έγκαιρα και με ασφάλεια στα κέντρα θεραπείας.

Οι εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες του Ε.Ε.Σ. δέχονται συνεχώς τα θερμά συγχαρητήρια και την ευγνωμοσύνη των εξυπηρετηθέντων συμπολιτών μας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θαυμάζει επαινεί και χειροκροτεί θερμά τους άξιους εθελοντές του, οι οποίοι με αυταπάρνηση και μεγαλείο ψυχής τιμούν τον Ερυθροσταυρικό όρκο τους.

Μάλιστα, η κυρία Εριφύλη που έλαβε τη βοήθεια του Ε.Ε.Σ. για να μεταφερθεί για τη θεραπεία της δήλωσε: «Είμαι καρκινοπαθής και βρίσκομαι στο στάδιο που κάνω καθημερινές ακτινοβολίες. Δυστυχώς λόγω του χιονιά έχασε δύο από αυτές. Την 3η μέρα θέλησα να βρω κάποιο τρόπο για να κάνω την θεραπεία μου, οπότε κάλεσα τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ελπίζοντας να με βοηθήσει. Ήρθαν δύο εξαιρετικοί εθελοντές Σαμαρείτες του Ε.Ε.Σ. με πήραν προσεκτικά για να μην χτυπήσω στο χιόνι και με οδήγησαν με ασφάλεια να κάνω την θεραπεία μου. Μάλιστα, περίμεναν απέξω και όταν τελείωσα με παραλάβανε και με επέστρεψαν στο σπίτι. Είμαι πραγματικά υπόχρεη στους εθελοντές και πάρα πολύ ευχαριστημένη που μπόρεσα και έκανα την θεραπεία μου, με την βοήθεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.»

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ακυβέρνητο λεωφορείο έπεσε πάνω σε όχημα και δέντρα! (εικόνες)

“Ελπίδα” - Αρκαλοχώρι: “Έμπαζαν” νερά τα κοντέινερ των σεισμόπληκτων (εικόνες)

Η Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε υπνωτήριο αστέγων